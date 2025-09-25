(AUDIO+VIDEO) Delcy Rodríguez: No se reportan pérdidas humanas tras 10 sismos y 21 réplicas en Venerzuela

Vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez

25-09-25.- La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el país registró en las últimas horas del miércoles 10 sismos y 21 réplicas con intensidades de fuerte a moderada.

«Está activa una falla tectónica de Occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud«, dijo en un balance que ofreció vía telefónica a VTV pasada la 1:00 am de este jueves.

Indicó que «felizmente no se ha reportado pérdidas humanas».

Informó que fue activado el sistema de Protección Civil y se desplegaron los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada.

Escuche el balance de la vicepresidenta:

