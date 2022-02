Invierno seco arruina cosechas en España y Portugal

13 de Febrero - La imagen de los tejados que asoman del agua se ha convertido en una escena habitual del verano en el embalse de Lindoso, en el noroeste de España. En años especialmente secos se ven partes del antiguo pueblo, sumergido hace tres décadas cuando una represa hidroeléctrica inundó el valle.



Pero nunca había reaparecido el pueblo entero en pleno invierno, una estación normalmente húmeda.



Casi no ha llovido en dos meses y no se espera que la situación cambie pronto. Las ruinas de Aceredo provocan una mezcla de emociones para los vecinos de la zona, que pasean entre los restos oxidados de un auto, una fuente de piedra aún funcional y la vieja calle que llevaba a lo que era el bar del pueblo.



"Aquí antes había mucho viñedo, mucho naranjo, todo era verde, y ahora nada", dijo José Luis Penín, de 72 años y que solía tomar algo en el bar con amigos tras un día de pesca.



"Míralo ahora", dijo mirando al paisaje ocre y agrietado del lecho del embalse. "Es muy triste".



Aunque las sequías no son inéditas en zonas áridas de la Península Ibérica, los expertos señalan que el cambio climático ha agravado el problema. Las escasas o inexistentes lluvias de este año han batido récords, y los agricultores de Portugal y España que producen alimentos para toda Europa temen que sus cosechas de esta temporada se echen a perder.



En los últimos tres meses de 2021, España registró apenas un 35% de las lluvias medias del mismo periodo entre 1981 y 2010. Apenas ha llovido desde entonces.



Según la Agencia Española de Meteorología, AEMET, en este siglo sólo 2005 tuvo un enero sin apenas lluvia. Si no hay precipitaciones en las próximas dos semanas, las autoridades señalan que harán falta subsidios de emergencia para los agricultores.



Pero Rubén del Campo, vocero de AEMET, señaló que es probable que las lluvias inferiores a la media de los últimos seis meses se prolonguen varias semanas más. La esperanza es que la primavera traiga un alivio muy necesitado.



Aunque apenas el 10% de España está oficialmente bajo una "sequía prolongada", hay amplias extensiones, sobre todo en el sur, que sufren una escasez extrema que podría afectar a las cosechas.



El pasado noviembre se declaró una sequía prolongada en el valle en torno al Río Guadalquivir, en el suroeste de España. Ahora la región vive una enconada disputa medioambiental por los derechos de agua en torno al Parque Nacional de Doñana, un humedal declarado Patrimonio de la Humanidad. El gobierno regional de Andalucía quiere dar más derechos de regadío a agricultores en terrenos cerca del parque, algo que según los críticos amenazará aún más un importante refugio para fauna silvestre al que ya le falta agua.



"Los últimos dos, tres años han sido secos, con la tendencia a menos lluvia", dijo Andrés Góngora, de 46 años, que cultiva tomates en la sureña Almería.