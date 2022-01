Perú: Prohíben salida del país por 18 meses a ejecutivos Repsol por derrame de miles de barriles de petróleo

Credito: AP

28-01-22.-Un juez de Perú prohibió el viernes salir del país por 18 meses al director local de la española Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, tres gerentes y un funcionario estatal, investigados por el presunto delito de contaminación ambiental luego de un derrame de miles de barriles de petróleo en el Pacífico.



El juez Romualdo Aguedo —de la corte de Puente Piedra-Ventanilla, cerca del derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en el Pacífico frente a la refinería de Repsol— dijo en su decisión que la conducta de los investigados “por la facilidad y continuidad para salir del país, como se ha evidenciado en los últimos cinco años, (plantea)... un potencial peligro de fuga en este caso”.



Los abogados de los imputados no apelaron la decisión judicial, pero en la víspera precisaron que la solicitud de la fiscalía no es necesaria, ni proporcional. En Perú el delito de contaminación ambiental se castiga con entre 4 y 6 años de cárcel.



La audiencia fue virtual por las restricciones que en Perú rigen a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus luego que el país declaró el inicio de una tercera ola de contagios a inicios de enero.



Los trabajos de más de 2.000 peruanos —contratados por Repsol y sus subsidiarias— continuaban para limpiar la costa y el mar peruano, uno de los más biodiversos del mundo. Al momento las autoridades afirman que 713 hectáreas de mar y 180 hectáreas de tierra han sido contaminadas.



Perú declaró en emergencia ambiental al país tras recomendar no asistir a 21 playas en el Pacífico por estar contaminadas tras el derrame, un suceso que el gobierno califica del peor desastre ambiental en su capital en los últimos tiempos.

