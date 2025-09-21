Golpista Leopoldo López pide nuevamente intervención militar de EE.UU. contra Venezuela

El político de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, reconocido por su extenso historial en acciones desestabilizadoras y golpistas contra la democracia venezolana, volvió a solicitar abiertamente una intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

En declaraciones difundidas este sábado 20 de septiembre, López justificó como “absolutamente legítimo” un escenario de agresión foránea contra Venezuela, utilizando como pretexto la narrativa fabricada por Washington de combate al narcotráfico y persecución al supuesto “Cártel de los Soles”.

Al preguntársele directamente si apoyaría una invasión militar a su propio país, respondió con un contundente “sí”, alineándose con los intereses geopolíticos de Washington y su ansia de apoderarse de las vastas riquezas de la nación suramericana.

— teleSUR TV (@teleSURtv) ????Un sondeo realizado por la encuestadora venezolana Dataviva revela que el 89% de los venezolanos considera a #Venezuela???????? un país soberano que no debe ser amenazado por potencias extranjeras. El 88.9% cree que las agresiones de #EEUU???????? son un intento de Donald Trump de derrocar… pic.twitter.com/omeaMDfIXE

September 18, 2025

Asímismo, el sábado 13 de septiembre fue activado el Plan el Pueblo va a los Cuarteles , una iniciativa del presidente Nicolás Maduro para preparar a la población en la defensa de la paz. A través de un llamado a “que el pueblo vaya a sus unidades militares para recibir adiestramiento”, este plan integra a los cuerpos combatientes y a la Milicia Nacional Bolivariana en jornadas de entrenamiento. Barricadas violentas, conocidas como “guarimbas”, realizadas en Caracas durante 2014. Foto: VTV En julio de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia le concedió arresto domiciliario, como medida humanitaria ante problemas de salud.

Sin embargo, el 30 de abril de 2019 apareció públicamente en un puente cercano a la Base Aérea La Carlota, sumándose al intento golpista liderado por el opositor Juan Guaidó.

En octubre de 2020, evadiendo su condena penal, López se fugó clandestinamente de Venezuela hacia España con ayuda externa y desde entonces ha persistido en su afán de alentar múltiples acciones desestabilizadoras.

En enero de 2025 el Ministerio Público de Venezuela anunció medidas contra el dirigente de ultraderecha, incluyendo una solicitud de Alerta Roja ante Interpol, tras acusarlo de promover una intervención militar extranjera en el país.