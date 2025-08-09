Presidente Maduro aseguró que la oposición y "el imperio" son responsables de planes desestabilizadores

El presidente Nicolás Maduro, aseguró este viernes que la oposición venezolana y Estados Unidos (EEUU) son los responsables del plan de atentado en Plaza Venezuela, el cual fue descubierto hace unos días por los cuerpo de inteligencia.

“El día domingo, la ultraderecha fascista y el imperialismo, intentaron activar una bomba para generar caos en una plaza pública de Caracas. Fueron descubiertos y derrotados“, dijo el mandatario nacional desde La Guaira.

De igual manera, adelantó que las investigaciones han arrojado la relación de bandas criminales de Colombia y de Ecuador.

"Todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano, a la mafia albanesa ecuatoriana y a algunos vestigios de las bandas criminales que quedan en Venezuela”, afirmó.

El jefe de Estado, indicó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre nuevas capturas.

"En las próximas horas se darán detalles de grandes logros y decomisos que estamos haciendo, de grandes capturas que se están haciendo”, precisó.

El presidente Maduro, enfatizó que el imperio trata de huir hacia adelante y tapar que los descubrimos con las manos en la masa. Pero nada de lo que hagan tapará que la Revoilución Boliviariana es de verdad, poderosa y victoriosa, como dijo Bolívar”.