La cadena de TV NBC News informó que el ejército estadounidense ha elaborado planes para bombardear objetivos en Venezuela con el pretexto de combatir el narcotráfico. Jimmy señala que incluso el New York Times admite, en sus reportajes, que el verdadero objetivo de Estados Unidos es un cambio de régimen para derrocar a Nicolás Maduro y asegurar las enormes reservas petroleras de Venezuela.

A pesar de los esfuerzos bipartidistas para apoyar la intervención, las encuestas muestran que una gran mayoría de estadounidenses, sin importar su afiliación política, se opone a la acción militar contra Venezuela. Jimmy y el comediante Kurt Metzger, de Americans, argumentan que este es un claro ejemplo del imperialismo estadounidense impulsado por intereses petroleros, sanciones económicas y tácticas de cambio de régimen disfrazadas de operaciones antinarcóticos.