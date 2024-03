Candidato Maduro: "AP, AFP y otras agencias de EEUU y Europa no tienen moral sobre la realidad de Venezuela"

Al referirse a la cobertura informativa de las postulaciones a los próximos comicios del 28 de julio, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, aseguró que las agencias internacionales de comunicación como Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), entre otras de Estados Unidos y de Europa no tienen moral sobre la realidad de Venezuela, al referirse que estos servicios informativos no han cubierto las postulaciones a los próximos comicios del 28 de julio.

En su discurso, el mandatario criticó de manera directa a varias agencias de noticias por la poca cobertura dada a la inscripción de los candidatos presidenciales.

"Más de 35 partidos, 10 candidatos hasta ahora, quizá sean más, es una democracia plena, espero que la Agencia EFE (española) cubra esto, porque no ha cubierto ningún candidato, la agencia AP (The Associated Press, estadounidense), la agencia AFP (Agence France-Presse, francesa), no debería ni nombrarlas", manifestó.

Asimismo denunció que estas empresas pretenden imponer la agenda de la ultraderecha nacional e internacional al tiempo que envió un contundente mensaje: "El 28 de julio habrá elecciones con o sin ustedes derecha de los apellido, habrá elecciones con el pueblo", puntualizó.

"Lo que tienen son ambiciones personales, intereses económicos que quieren satisfacer al precio de lo que sea, entregar a nuestra patria a las garras del imperio norteamericano", denunció.

No obstante, el presidente y candidato a la reelección dijo que se preparan "para vencer con la razón y el corazón siempre por el camino de la revolución".

De acuerdo con el cronograma electoral, la inscripción de los postulantes cierra este 25 de marzo.

Durante su postulación ante el CNE comentó que hasta el momento se han inscrito 10 candidatos en total, con más de 35 partidos y movimientos.

Con información de Globovisión / Sputniknews.