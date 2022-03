SimpleTV desaparece el canal 709 y se queda sin la señal de Russia Today (RT)

La operadora venezolana de televisión satelital por suscripción SimpleTV, de capital privado chileno, este sábado 5 de marzo a la medianoche se quedó sin la señal del canal estatal ruso Russia Today (RT), que se encuentra en una polémica por las acusaciones de países de Occidente de que transmite propaganda a favor de la invasión a Ucrania.



Días atrás, SimpleTV había visto interrumpido por unas horas el canal ruso en sus sistemas, en momentos en los que también tuvieron que sacar del aire a RT la televisión digital abierta (TDA) y la televisión satelital gratuita (FTA, por sus siglas en inglés) de Venezuela.



"El canal 709 de SimpleTV (Russia Today, RT) no se encuentra disponible debido a restricciones del proveedor", confirmó el sábado el periodista venezolano Arnaldo Espinoza a través de su cuenta en Twitter.



"Esto no tiene que ver con DirecTV, sino con el dueño del satélite", agregó.



DirecTV Latin America, propiedad del argentino Grupo Werthein, es el principal proveedor de señal de SimpleTV.



RT ha sido vetado en numerosos países de Occidente, entre ellos Estados Unidos y los 27 de la Unión Europea (UE), acusándolo de transmitir propaganda a favor de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó hace poco más de una semana.



Cabe destacar que hasta el momento la empresa SimpleTV no ha informado de manera oficial lo ocurrido con el canal 709 que ocupaba el canal ruso en español.



De la misma manera la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tampoco se ha manifestado sobre esta situación.



Con información de Sumarium.info.