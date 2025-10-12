(VIDEO) EEUU: autoridades dan por muertos a los 18 desaparecidos tras explosión en una fábrica de municiones en Tennessee

12-10-25.-Los investigadores no esperan encontrar superviviente en el lugar de la masiva explosión en una empresa militar de explosivos de Tennessee que dejó 18 personas desaparecidas, informaron las autoridades el sábado.La explosión, que se sintió a kilómetros de distancia, destruyó un edificio en la sede de Accurate Energetic Systems, de cinco kilómetros cuadrados (1.300 acres), la madrugada del viernes en Bucksnort, a aproximadamente una hora en coche al oeste de Nashville.“Más de 300 personas han recorrido casi cada centímetro cuadrado de estas instalaciones y, hasta el momento, no hemos recuperado supervivientes”, declaró a la prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. “Es una gran pérdida para nuestras comunidades”.Las autoridades no ofrecieron una cifra precisa de muertos, pero previamente habían dicho que 18 personas estaban desaparecidas. Davis confirmó que la operación había pasado del rescate a la recuperación y que los investigadores utilizarían pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos.Los investigadores, incluyendo agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, seguían trabajando para determinar la causa de la explosión, según informaron las autoridades. La presencia de explosivos y otras municiones en la propiedad complicó la búsqueda en el lugar.En un comunicado emitido el viernes, la empresa agradeció al personal de emergencias, pero no indicó una posible causa.