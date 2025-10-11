Colombia presenta primer batallón de drones para combatir el crimen organizado

Desde la base militar aérea de Tolemaida, departamento de Cundinamarca, el Ejército de Colombia presentó oficialmente su primer batallón especializado en el uso de drones (aeronaves no tripuladas), una unidad inédita en América Latina.

El general Carlos Padilla, comandante de la División de Aviaciones del Ejército, destacó que la creación del batallón es una respuesta directa a la transformación del conflicto, marcada por la amenaza de los drones modificados utilizados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según Padilla, en el último año y medio, las Fuerzas Armadas han registrado más de 350 ataques con drones, resultando en 15 uniformados muertos y alrededor de 170 heridos.

El Ejército tiene previsto establecer una base especializada en el departamento central de Boyacá, la cual integrará a unos 400 pilotos que serán capacitados para operar un número equivalente de drones, en medio de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro por alcanzar la paz con las organizaciones armadas.