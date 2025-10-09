Alemania elimina la obtención de un pasaporte tras tres años de residencia en el país

El ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt

9 de octubre de 2025.- El número de personas que se beneficiaron de esta disposición especial fue muy reducido, alrededor del 1 % de las naturalizaciones, según algunas estimaciones. Esta excepción al derecho común permitía obtener un pasaporte alemán tras tres años de residencia a personas especialmente bien integradas debido a su trayectoria escolar, universitaria o profesional y cuyo dominio del alemán era excelente.



Esta disposición no estaba dirigida a los refugiados, sino más bien a la mano de obra cualificada que Alemania necesita y para la que la obtención más rápida de la nacionalidad de su nuevo país puede ser una ventaja.



300.000 naturalizaciones en 2024



Pero las polémicas durante la última campaña electoral en torno a la inmigración han caldeado los ánimos. Para los conservadores, la nacionalidad alemana se estaba “malvendiendo” y se concedía con demasiada rapidez. “La naturalización debe coronar el proceso de integración y no precederlo. La naturalización rápida tras tres años era un principio totalmente erróneo”, declaró el ministro del Interior, el cristiano-social bávaro Alexander Dobrindt, en la tribuna del Bundestag.



Las normas básicas adoptadas el año pasado siguen vigentes. La naturalización es posible tras cinco años de residencia en Alemania, en lugar de los ocho que se exigían anteriormente. La doble nacionalidad, que antes era una excepción, se ha convertido en la norma. El año pasado se alcanzó un récord con cerca de 300.000 naturalizaciones, lo que supone un aumento del 46 % con respecto a 2023, que también se explica por la entrada en vigor de la nueva ley.