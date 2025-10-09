El hungaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2025, por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte“. Así lo ha anunciado este jueves la Academia Sueca desde su sede situada en Estocolmo.Sucede a la surcoreana Hang Kang, ganadora del año pasado. El autor figuraba como favorito dentro de las apuestas, que incluían otros nombres como Amitav Ghosh, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Cristina Rivera Garza, Margaret Atwood y Thomas Pynchon.El galardonado nació en Gyulka, Hungría, en 1954. Estudió Derecho y Lengua y Literaturas Húngaras y, tras trabajar varios años como editor, se convirtió en escritor. En 1987 abandonó la Hungría comunista y se trasladó al Berlín Occidental para obtener una beca.Durante los noventa pasaría largos períodos en Mongolia y China, y más adelante en Japón. Todos ellos escenarios que influyeron estética y estilísticamente en su manera de escribir. Su primera novela, Satantango (1985) sigue siendo su obra más conocida, junto a Melancolía de la resistencia (1989). Ambas fueron llevadas a la gran pantalla de la mano de su director y amigo Béla Tarr.