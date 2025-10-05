(VIDEO) ¿Trump en una moneda de dólar? El polémico borrador genera ola de cuestionamientos en EEUU

05-10-25.-La inclusión del expresidente Donald Trump en una moneda de un dólar ha generado una ola de cuestionamientos en la esfera pública estadounidense.El diseño forma parte de un borrador preliminar vinculado a las conmemoraciones del 250° aniversario de la independencia, previsto para 2026. La propuesta coloca al exmandatario en el centro de una discusión que combina tradición, política y derecho.Según información difundida en el portal web del Departamento del Tesoro, el tesorero Brandon Beach confirmó a través de su cuenta en X que se trata de un primer modelo conceptual.El funcionario aseguró que los bocetos “no son noticias falsas”, y que representan los primeros trabajos conmemorativos del semiquincentenario nacional, aún sujetos a revisión.Un diseño con simbolismo políticoLas imágenes iniciales muestran el perfil lateral de Trump en el anverso de la moneda, acompañado de las inscripciones “Libertad”, “En Dios confiamos” y las fechas “1776–2026”.En el reverso, el expresidente aparece levantando el puño, con la frase “Lucha, lucha, lucha” y una bandera ondeante detrás. Este segundo lado, según expertos, podría entrar en conflicto con las normas sobre la representación de personas vivas en monedas oficiales.El Departamento del Tesoro subrayó que el diseño final todavía no está definido, y que la versión divulgada corresponde solo a un borrador evaluativo. Voceros de la entidad indicaron que se abrirá un proceso interno para revisar la viabilidad jurídica de cada propuesta artística.En 2020, el Congreso aprobó una legislación bipartidista, firmada por Trump durante su primer mandato, que autoriza al Secretario del Tesoro a emitir monedas de un dólar durante el año calendario 2026. El diseño de esas monedas debe ser "emblemático del semiquinto centenario de los Estados Unidos".Beach, quien supervisa la Casa de la Moneda de EE. UU., dijo en una publicación el viernes X que la administración compartiría "más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno de los Estados Unidos".Las personas vivas rara vez aparecen en el dinero estadounidense. El Congreso ha impuesto varias restricciones a la capacidad del Tesoro para presentar a personas vivas y presidentes vivos en la moneda. No está claro si la última moneda de Trump prevista por el Departamento del Tesoro entraría en conflicto con esas leyes.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el viernes a los periodistas que no estaba segura de si Trump estaba al tanto del esfuerzo por poner su imagen en una moneda."No estoy segura de si lo ha visto, pero estoy segura de que le encantará", dijo.