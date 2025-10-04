Petro propone Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro

4 de octubre de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó al pueblo a ponerse «en modo constituyente» y recoger 2.5 millones de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, que incorpore las reformas sociales que requiere el país.



En medio de un evento masivo en la plaza Manuel Murillo Toro, del municipio de Ibagué, capital del departamento de Tolima (en el centro-occidente del país), el mandatario explicó que la propuesta se presentaría en 2026 y que será responsabilidad del nuevo Congreso evaluarla, además de señalar que el siguiente parlamento debe estar compuesto por líderes del pueblo en lugar de políticos corruptos.



Entre las reformas sociales que el Gobierno colombiano buscará implementar se encuentran la agraria, la que aborda la crisis climática y preserva la selva, la que garantizará a los campesinos acceso a tierras y la que permitirá a los trabajadores en Colombia participar en las ganancias de las empresas.



Por último, Petro declaró su intención de participar en las elecciones de la eventual Asamblea Constituyente. También vaticina que en los comicios presidenciales y parlamentarios de marzo de 2026 triunfarán las fuerzas progresistas.



“Reelijamos el proyecto y de dos maneras. En una no puedo hablar mucho, pero habrá una persona elegida por el pueblo que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Habrá una bancada que es grande, pero no será minoría. Deberá haber una bancada progresista y mayor en el Congreso”, afirmó Petro.