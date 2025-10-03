Solidaridad con Ecuador. Firma el petitorio contra Noboa. Basta de represión

3 de octubre de 2025.- Ecuador atraviesa una enorme crisis política, económica y social fruto del ataque del gobierno reaccionario de Daniel Noboa a los trabajadores, pueblos indígenas y a sus organizaciones.



La única respuesta a las demandas legítimas que se expresan en las calles por parte del gobierno ha sido una brutal represion y una ofensiva jurídica orientada a eliminar derechos ciudadanos y a atacar los que luchan y denuncian la crítica situación que vive el país.



Ante esta ofensiva gubernamental, los abajo firmantes, personalidades políticas, sindicales y representantes de organizaciones defensoras de DDHH expresamos nuestra más incondicional solidaridad con las victimas y en particular con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y del Frente Unitario de Trabajadores -FUT- , presididas por el camarada Edwin Bedoya Ramirez.



Hacemos un llamado a todas las instituciones, personalidades democraticas, organizaciones sindicales y politicas del mundo entero a pronunciarse en el mismo sentido para impedir así que el gobierno de Noboa continúe con el accionar represivo y detenga el ataque permanente al pueblo que se expresa en las calles por la defensa de sus derechos .



Link al formulario: https://forms.gle/Ne5nLpAEMUKB5bUR9