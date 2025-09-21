Nueva York protesta contra políticas migratorias de Trump y para exigir la paz en Gaza

21 de septiembre de 2025.- Cientos de activistas marcharon por Park Avenue hasta la Torre Trump en Nueva York, exigiendo un “alto a la represión migratoria” del gobierno actual y un “alto el fuego en Gaza”. La movilización, convocada bajo el lema “Hacer que los Multimillonarios Paguen”, destacó un tema común que une a las diversas causas: la creencia de que una pequeña élite de ricos y poderosos prioriza consistentemente las ganancias por encima de la vida de las personas.La activista de la tribu Hidatsa, Mahaishuwea, conectó la historia de la colonización de tierras indígenas con la avaricia actual, señalando que “ellos tienen una enfermedad”. De manera similar, Tamika Middleton, directora general de la Marcha de las Mujeres, afirmó que “la crisis climática, las luchas económicas y las luchas de los inmigrantes son realmente una gran lucha”. Un manifestante sostuvo un cartel que decía: “Nuestro trabajo es amor”.Visualmente, la marcha fue impactante. La multitud se extendió por más de cuatro cuadras y pasó por lujosas tiendas. Varios manifestantes llevaban enormes marionetas de papel maché de los multimillonarios Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Otros, por su parte, desplegaron una “factura de contaminadores climáticos” de 160 pies para denunciar los daños económicos causados por las emisiones de las principales empresas.Los manifestaron denunciaron también la complicidad de la administración norteamericana con el Estado de Israel, el cual perpetra un genocidio en Gaza con el respaldo armamentístico, logístico, diplomático y de inteligencia de Washington.Se condenó de esta manera el doble rasero de la política represiva de Donald Trump bajo el pretexto de defender el orden y seguridad nacional mientras promueve en otras partes del mundo acciones de desestabilización y permite atrocidades que tipifican como crímenes de lesa humanidad, las cuales ponen en peligro la vida de millones de personas y agrava problemáticas como la emigración.La protesta concluyó con un momento de silencio frente al Trump International Hotel and Tower. La manifestación se llevó a cabo una semana antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima de Nueva York, mientras que la administración Trump ha revertido reglas ambientales fundamentales en el país, beneficiando a la industria de los combustibles fósiles y obstaculizando las energías renovables.Días atrás, durante una protesta realizada en un edificio federal utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como centro de detención, más de una decena de políticos de la ciudad de Nueva York fueron arrestados.