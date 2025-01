Vladimir Putin dice estar "listo" para hablar con Trump sobre el conflicto en Ucrania

25-01-25.-El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que está «listo» para abordar con Donald Trump negociaciones sobre el conflicto en Ucrania, después de que el mandatario estadounidense se mostrara favorable a un encuentro.



«No me extenderé al respecto pero solo puedo decir que el presidente actual declaró que estaba dispuesto a trabajar juntos», afirmó Putin. «Siempre lo hemos dicho, y lo quiero subrayar una vez más, que estamos listos para esas negociaciones sobre los asuntos ucranianos», añadió, respondiendo a un periodista de la televisión estatal rusa.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Putin quiere «manipular» a Trump.



«Quiere manipular el deseo del presidente de Estados Unidos de América de llegar a la paz», declaró. «Estoy convencido de que ninguna manipulación rusa puede tener éxito».



El conflicto ha lastrado las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y durante la campaña electoral el republicano prometió poner fin rápidamente a los combates, pero sin dar detalles.



Putin y Trump sostienen que están dispuestos a reunirse para negociar sobre Ucrania. Pero, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con endurecer las sanciones si Moscú no acepta terminar el conflicto.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que no puede pronunciarse en detalles sobre una posible reunión, afirmando que «es difícil leer los posos del café» para predecir el futuro.



Peskov no esbozó ningún calendario ni precisó qué marco puede tener un encuentro entre ambos dirigentes, después de que Trump afirmara el jueves que está dispuesto a reunirse «inmediatamente» con Putin.



«Cada día que pasa sin que nos reunamos, mueren soldados en el frente», dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.



Trump señaló que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, «está dispuesto a negociar un acuerdo». «Ellos quieren parar», afirmó.



Estados Unidos ha sido hasta ahora el principal apoyo militar de Ucrania, una ayuda que el nuevo presidente republicano ha criticado varias veces.



En paralelo, Trump también amenazó a Rusia con endurecer las sanciones contra su economía si no acepta terminar la ofensiva, que comenzó hace casi tres años.



«Si no ponen fin a esta guerra pronto, casi de forma inmediata, voy a imponer enormes aranceles contra Rusia, enormes tasas y duras sanciones», advirtió el mandatario republicano en una entrevista con Fox News el jueves.



Putin elogió el viernes el carácter «pragmático» e «inteligente» de Trump y dijo que la «crisis en Ucrania» de 2022, el año del inicio del conflicto, podría haberse evitado si él «hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020».



– Tres muertos cerca de Kiev –



Desde la investidura de Trump, ningún bando muestra señales de una desescalada de las hostilidades.



Un bombardeo ruso cerca de Kiev dejó tres muertos y varios heridos, afirmaron este viernes las autoridades ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso reivindicó que abatió 120 drones ucranianos en 12 regiones, incluyendo Moscú.



La agencia estatal ucraniana que se encarga de los prisioneros de guerra informó que Rusia entregó a las autoridades los cuerpos de 757 soldados, una de las mayores operaciones de repatriación en los casi tres años de conflicto.



Las promesas de Trump de terminar con el conflicto generaron temores de que Ucrania se vea forzada a realizar importantes concesiones territoriales a Rusia.



Las tropas rusas llevan varios meses avanzando lentamente en el frente oriental y están cerca de la ciudad de Pokrovsk, una posición clave para la logística militar y la industria del carbón.



Zelenski fue hostil durante mucho tiempo a cualquier negociación con Rusia, pero se ha abierto a un diálogo, bajo la condición de recibir garantías de seguridad sólidas de las potencias occidentales.



Rusia exige que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de pertenecer a la OTAN y busca conservar los territorios ucranianos cuya anexión reivindicó.





