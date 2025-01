OMS lanza llamado de emergencia sanitaria mundial

La agencia oficial palestina WAFA reportó que las fuerzas israelíes hicieron estallar un bloque residencial cerca del Hospital Kamal Adwan

19 de enero de 2025.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un Llamamiento de Emergencia Sanitaria de alcance global, porque unos 305 millones de personas necesitarán asistencia urgente este año debido a factores como los conflictos armados, los brotes de enfermedades y el cambio climático.



“Los conflictos, los brotes, los desastres relacionados con el clima y otras emergencias sanitarias ya no son aislados ni ocasionales: son incesantes, se superponen y se intensifican”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al presentar el llamado en esta ciudad suiza.



Con los sistemas sanitarios al límite y los recursos financieros mundiales menguando, se necesitan 1500 millones de dólares para ayudar con intervenciones sanitarias a las personas que se enfrentan a las situaciones más difíciles en esa convergencia de crisis, señaló la OMS.



El llamado expone que se trata de nuevos recursos para hacer frente a 42 emergencias sanitarias en curso, entre ellas 17 crisis de grado tres, que son las emergencias más graves y que requieren el mayor nivel de respuesta.



Tedros dijo que “este llamamiento tiene por objeto permitir que la OMS salve vidas, proteja el derecho a la salud y ofrezca esperanza donde no la hay”.



Expuso que “desde el control de los brotes de cólera hasta el apoyo a la salud mental en las zonas de conflicto, la labor de la OMS va más allá de la atención inmediata que prestamos”.



“Empoderamos a las comunidades para que se protejan a sí mismas, damos prioridad a la equidad y construimos un legado de preparación”, agregó.



La OMS señaló estar comprometida a prestar asistencia sanitaria de emergencia, incluso en zonas de fuertes conflictos armados, como la República Democrática del Congo, el Territorio Palestino Ocupado y Sudán.



Las prioridades de la OMS, en esas y otras emergencias, comprenden la prestación de atención y suministros médicos esenciales; el tratamiento de la malnutrición y el apoyo a la salud maternoinfantil; la realización de campañas de vacunación para prevenir brotes de enfermedades, y la prestación de apoyo en materia de salud mental a las poblaciones afectadas por traumas.



En un aparte sobre los brotes de enfermedades, la organización informó de que el año pasado se notificaron 81casos de gripe aviar H5N1, la cifra más alta desde 2015, y que la letalidad del virus es preocupante.



En 2024 se notificaron 66 casos en Estados Unidos, 10 en Camboya, dos en Vietnam y uno en Australia, Canadá y China.



En lo que va de año, se han notificado dos casos, uno de ellos con resultado de muerte, en Estados Unidos, y otro en Camboya.



Casi todos estos casos están asociados a ganado lechero o aves de corral infectadas.



“El virus H5N1 es especialmente preocupante porque, desde que se notificaron los primeros casos humanos en 2003, ha acabado con casi la mitad de las personas a las que ha atacado”, dijo Tedros.



Precisó que “afortunadamente, el H5N1 aún no ha desarrollado la capacidad de transmitirse fácilmente de humano a humano. Pero eso podría ser solo cuestión de tiempo”.



Subrayó que cada transmisión de un animal a otro o a un humano “es una oportunidad para que el virus mute o se mezcle con otros virus de la gripe y, por tanto, es imperativo evitar que el virus se propague sin control en los animales”.