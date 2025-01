Organización Meteorológica Mundial: Efectos del cambio climático se sintieron en todo el planeta en 2024

El cambio climático se manifiesta ante nuestros ojos casi a diario en forma de un aumento de la incidencia y el efecto de los fenómenos meteorológicos extremos, advirtió la OMM

4 de enero de 2025.- Con efectos en cascada desde los picos de las montañas hasta las profundidades de los océanos y sobre las comunidades, las economías y el medioambiente, las consecuencias del cambio climático fueron visibles en todo el planeta durante 2024, ha advertido la Organización Meteorológica Mundial (OMM).



En un comunicado publicado al cerrar el año, la OMM ha señalado que el 2024 será el año más cálido jamás registrado, lo que cierra una década de calor sin precedentes alimentado por las actividades humanas. Los niveles de gases de efecto invernadero siguen aumentando hasta alcanzar máximos históricos, lo que augura aún más calor para el futuro.



“Hoy puedo informar oficialmente que acabamos de soportar una década de calor mortal. Los 10 años más calurosos registrados han ocurrido en los últimos 10 años, incluido 2024”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su mensaje de Año Nuevo.



“Esto es un colapso climático, en tiempo real. Debemos salir de este camino a la ruina y no tenemos tiempo que perder. En 2025, los países deben poner al mundo en un camino más seguro reduciendo drásticamente las emisiones y apoyando la transición a un futuro renovable”, dijo.



La OMM publicará la cifra consolidada de temperatura global para 2024 en enero y su informe completo Estado del clima mundial 2024 en marzo de 2025.



“En mi primer año como secretaria general de la OMM, he emitido repetidas alertas rojas sobre el estado del clima”, dijo la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.



“La OMM celebra su aniversario 75 en 2025 y nuestro mensaje será que si queremos un planeta más seguro, debemos actuar ahora. Es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad común, una responsabilidad global”, afirmó.



“Cada fracción de grado de calentamiento importa y aumenta los fenómenos climáticos extremos, sus consecuencias y riesgos. Las temperaturas son solo una parte del panorama. El cambio climático se manifiesta ante nuestros ojos casi a diario en forma de un aumento de la incidencia y el efecto de los fenómenos meteorológicos extremos”, sostuvo Saulo.



La secretaria general de la OMM recordó que en 2024 “hemos presenciado precipitaciones e inundaciones sin precedentes y una terrible pérdida de vidas en muchos países, lo que ha causado angustia a comunidades de todos los continentes”.



Añadió que los ciclones tropicales han causado “un terrible coste humano y económico”, el más reciente en el departamento francés de ultramar de Mayotte, en el océano Índico, mientras que “el calor intenso ha arrasado decenas de países, con temperaturas que han superado los 50 °C en varias ocasiones. Los incendios forestales han causado devastación”.



La OMM subrayó que el aumento de la intensidad de las condiciones meteorológicas extremas confirma la urgencia de la iniciativa alertas tempranas para todos, que, junto con el apoyo al desarrollo y la prestación de servicios climáticos, es una parte fundamental de las actividades de la organización para apoyar la adaptación al cambio climático.



En el frente de la mitigación del cambio climático, la OMM está poniendo en marcha la iniciativa Global Greenhouse Gas Watch y apoyando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la COP.



En 2025, se prestará especial atención a la criosfera (las partes congeladas de la Tierra, incluido el hielo marino, las capas de hielo y el suelo congelado), ya que es el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, organizado por la Unesco y la OMM.



A lo largo de 2024, una serie de informes de la comunidad de la OMM pusieron de relieve el rápido ritmo del cambio climático y sus efectos de gran alcance en todos los aspectos del desarrollo sostenible.



En su comunicado, la agencia especializada de Naciones Unidas informó que el cambio climático intensificó 26 de los 29 fenómenos meteorológicos estudiados por World Weather Attribution, que mataron al menos a 3 700 personas y desplazaron a millones, según un nuevo informe de World Weather Attribution y Climate Central.



Ese informe señala que el cambio climático añadió 41 días de calor peligroso en 2024, perjudicando la salud humana y los ecosistemas, de acuerdo con el reporte When Risks Become Reality: Extreme Weather in 2024 (Cuando los riesgos se convierten en realidad: fenómenos meteorológicos extremos en 2024).



A medida que aumentan las temperaturas globales y los fenómenos de calor extremo se vuelven más frecuentes y graves, es creciente la necesidad de una mayor cooperación internacional para abordar los riesgos de calor extremo, dijo la OMM.



Un grupo específico de expertos que representan a 15 organizaciones internacionales, 12 países y varios asociados académicos y ONG destacados, se reunieron en la sede de la OMM del 17 al 19 de diciembre último para promover un marco coordinado para abordar la creciente amenaza del calor extremo.



Esta iniciativa responde al llamado a la acción del secretario general de las Naciones Unidas sobre el calor extremo. Es una de las numerosas iniciativas de la comunidad de la OMM para proteger la salud pública mediante la mejora de los servicios climáticos y las alertas tempranas.