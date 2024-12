Descarta Panamá conversaciones con EEUU sobre canal interoceánico

José Raúl Mulino

26 de diciembre de 2024.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró hoy que el Canal de Panamá es de todos los panameños y descartó conversar sobre el tema con el mandatario electo en Estados Unidos, Donald Trump.



“ Si por ahí va la intención, no hay nada de que hablar sobre un cambio de administración en el canal”, remarcó.



En su habitual conferencia de prensa semanal, Mulino precisó que no ha sido invitado a la toma de posesión del nuevo inquilino de la Casa Blanca, el 20 de enero; y agregó que de todas maneras no podría asistir pues viajará a Davos (Suiza), un día después, para participar en la cumbre del Foro Económico Mundial y luego realizará una visita oficial a Italia.



Mulino aseveró que las pláticas con Washington deberían estar centradas en la migración irregular, su interés en particular si se mantendrá el memorando suscrito en julio último con la administración de Joe Biden para sufragar los vuelos de repatriación de indocumentados.



También asuntos de seguridad, el combate al narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado, dijo Mulino, podrían ser eje de futuras conversaciones, pero dijo, esperará al 20 de enero, cuando Trump sea Gobierno.



En otra parte de su intercambio con comunicadores y la ciudadanía, también afirmó que no hay soldados chinos ni de ninguna otra potencia en la vía interoceánica, en respuesta a otras de las declaraciones recientes del político republicano.



“Panamá mantiene una relación con Beijing respetuosa y basada en los intereses de ambos países, comentó.



Entre el 21 y 22 de diciembre Trump amenazó a través de su red social Truth Social y en un evento con sus seguidores en Arizona que le exigirá a Panamá que devuelva la vía interoceánica a Estados Unidos si no se siguen los principios tanto morales como legales.



“Exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos de América por completo, de manera rápida y sin cuestionamientos. No vamos a tolerarlo. Por lo tanto, a los funcionarios de Panamá, actúen en consecuencia, por favor”, enfatizó Trump.



Según Trump, Estados Unidos no devolvió el Canal de Panamá para que sea controlado por países, como la República Popular de China.



Sobre el tema, Mulino afirmó que Trump tiene algún temor geopolítico al efectuar esas y le recordó que la vía interoceánica ha sido un facilitador de la economía estadounidenses.



Al ser consultado si habría alguna intención de rebajar los peajes en el Canal de Panamá a los buques estadounidenses dijo la respuesta es no y recordó que las tarifas tienen un proceso público y abierto, ya establecido.



Acerca de la nominación de Kevin Marino Cabrera( actualmente un comisionado del condado de Miami-Dade) como el nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá y del trabajo fantástico que espera realice en el istmo en defensa de los intereses nacionales, dijo que no tenía nada que decir y planteó que le sorprendió que era menor que su hijo.



“Cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito podré enterarme de su trayectoria y eso toma unos meses en función que allá son ratificados por el Senado”, aclaró.