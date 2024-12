Brasil asegura que mantendrá el mismo nivel de relación con Venezuela tras investidura presidencial

Mauro Vieira, canciller de Brasil Credito: Web

16-12-24.-El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, dijo en entrevista con EFE que Brasil mantendrá las relaciones con Caracas «al nivel que están» a partir del 10 de enero, cuando tiene que tomar posesión el presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031.



Vieira (Río de Janeiro, 1951), diplomático de carrera que también ejerció de canciller en el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), se desmarcó de las acusaciones al Gobierno de Nicolás Maduro por «falta de transparencia» y aseguró que Brasil no lo ha revalidado como ganador porque «solo reconoce Estados o países, no gobiernos».



A un mes de la toma de posesión, la incertidumbre en Venezuela es máxima ya que tanto Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia reivindican la victoria en los comicios del pasado julio.



Ambos han asegurado que acudirán el 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el chavismo, para prestar juramento del cargo.



El ministro, que dio una entrevista telefónica por su viaje a Chile para participar en el Evento Ministerial de Alto Nivel del Proceso de Cartagena+40, admitió que aún no ha decidido quién asistirá a la investidura en caso de ser país invitado.



Aunque Vieira calificó las relaciones con Caracas de «absoluta» importancia, los vínculos bilaterales entre ambos países se han deteriorado gradualmente tras las elecciones de julio, sobre todo ante la insistencia de Brasil en la publicación de las actas electorales.



Salvoconductos para opositores



Mauro Vieira, en el cargo desde enero de 2023, precisó que su gobierno mantiene «contactos» y «no negociaciones» para conseguir salvoconductos para seis opositores venezolanos asilados desde hace meses en la Embajada Argentina para que puedan salir del país sin ser detenidos.



«Espero que sí (que el proceso esté avanzando) y que pronto tengamos buenas noticias», expresó el ministro, que también fue embajador en Buenos Aires (2004-2010).



La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto pasado, bajo la protección y representación de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aún cuando el Gobierno chavista revocó esta custodia en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en la sede por parte de los asilados.



«Desde que se supo que estaban los seis venezolanos en la Embajada Argentina nos pusimos a intermediar su salida, pero ahora aún más porque tenemos la responsabilidad y la protección de los intereses argentinos en Caracas», apuntó.



Viera insistió en que es «indispensable» la concesión de estos salvoconductos, contemplados en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada y ratificada por Venezuela.



BRICS en Río de Janeiro



Brasil será sede en 2025 de la próxima cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, así como Irán, Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía), bloque al que el presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a sus importaciones si concreta un sistema de pagos al margen del dólar.



«Espero que (este sistema) se concluya a su debido tiempo, cuando se haya estudiado», señaló el ministro, que no quiso referirse explícitamente a las advertencias de Trump.



«Hay muchos comentarios equivocados sobre este tema -apuntó-. Muchos países de los BRICS ya pagan su comercio internacional con moneda nacional», agregó.



Viera confirmó que la cumbre BRICS se celebrará en «julio o agosto del próximo año» en Río de Janeiro. E

