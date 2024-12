Rusia publicará la lista de nuevos países socios de BRICS a finales de este año

Rusia se plantea hacer pública la lista completa de los países que se convertirán en nuevos socios de los BRICS a finales de este año, señaló el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, quien indicó además que la lista no está cerrada.

«Para finales de año, para finales de la presidencia rusa, esperamos hacer pública la lista completa de los países que se convertirán en socios del BRICS. No puedo hablar ahora específicamente de uno u otro país, porque sería, de hecho, negar que ni siquiera es una posición, sino una línea que hemos acordado con otros miembros del BRICS y a la que nos hemos adherido durante todo el tiempo después de Kazán», subrayó en entrevista ofrecida a TASS.

Al respecto, Riabkov enfatizó que el grupo BRICS no ha recibido ninguna negativa de los estados a los que se les propuso convertirse socios.

Asimismo, el diplomático ruso explicó que no todos los potenciales socios han cumplido sus procedimientos internos por lo que deben esperar para publicar la lista.

«A día de hoy, la lista no está cerrada, no ha habido negativas, pero la presidencia no espera hacer pública la lista antes de finales de año», señaló el viceministro. «Hemos informado de ello a todos los participantes en la reunión de sherpas celebrada en Ekaterimburgo. Todos están de acuerdo en que éste es el camino correcto», añadió.

Tras la cumbre de los BRICS en Kazán, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que se había acordado la lista de los países socios del BRICS, pero no se nombró la lista completa. En ese momento el líder ruso explicó que estos Estados recibirían primero invitaciones y, tras recibir una respuesta positiva, se anunciará quiénes forman parte de la lista.

Desde el 1º de enero de 2024, el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se ha ampliado incluyendo a cinco países: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía. Rusia se convirtió en la primera presidencia del BRICS ampliado y Brasil asumirá la presidencia el 2025.