Una empresa estatal china compra la mayor reserva de uranio de Brasil

Mina de Uranio en Brasil

29 de noviembre de 2024.- La empresa estatal china Nonferrous Trade Co. Ltd compró Mineração Taboca, una minera brasileña que tiene los derechos para explotar la mayor reserva de uranio del país, en un negocio que de acuerdo a diferentes medios asciende a 340 millones de dólares.



La compañía, filial del grupo China Nonferrous Metal Mining Group Co., la adquirió el martes y ahora tendrá acceso directo a la mina de Pitinga, situada en el estado de Amazonas, que tiene enormes yacimientos de uranio, estaño y otros minerales estratégicos.



Es una de las reservas mineras más prometedoras de Brasil, al tener elementos como niobio, tántalo y torio, que son esenciales para las industrias de alta tecnología por su uso en la fabricación de cohetes y satélites, entre otros.



La peruana Minsur firmó un acuerdo de venta para transferir el 100 % de sus acciones en Mineração Taboca, informó la propia empresa brasileña, que calificó esta transacción como "estratégica" porque le permitirá acceder a nuevas tecnologías con las que puede aumentar su competitividad.



No obstante, Mineração Taboca puntualizó que el contrato de compraventa “está sujeto a ciertos requisitos y condiciones habituales en este tipo de transacciones”.



La transacción enfrenta la oposición del senador Plínio Valério, legislador por el estado de Amazonas, que incluso se pronunció en contra en el plenario de la cámara alta al mencionar las dificultades que afrontan empresas brasileñas para explotar la minería en la Amazonía.



“Los brasileños deben saber que la soberanía de Brasil está en riesgo debido a la venta de la mayor reserva de uranio de Brasil a China”, escribió Valério el jueves en redes sociales.



Con la publicación de un video, anunció que buscará todas las vías legales para evitar que la compañía china explote uranio en la reserva de Amazonas. “El monopolio pertenece a la Unión a través de la estatal INB [Industrias Nucleares de Brasil]”, agregó.