Australia aprueba ley que prohibe el uso de redes sociales a los menores de 16 años

29-11-24.-El Parlamento de Australia aprobó una ley pionera en el mundo que prohíbe las redes sociales para niños menores de 16 años y pide a las empresas tecnológicas que fortalezcan la seguridad antes de una fecha límite aún no establecida.El Senado aprobó la prohibición de redes sociales en la noche del jueves, el último día de sesiones del año, tras meses de intenso debate público y un proceso parlamentario acelerado en el que el proyecto de ley fue presentado, debatido y votado en una semana.Bajo la nueva ley, las empresas tecnológicas deben tomar "medidas razonables" para evitar que usuarios menores de edad accedan a los servicios de redes sociales o en caso contrario se enfrentarán a multas de casi 50 millones de dólares australianos (unos US$ 32 millones).Hasta el momento, es la respuesta más contundente del mundo ante un problema que ha visto a otros países imponer restricciones, pero sin responsabilizar a las empresas por incumplir una prohibición a escala nacional. Se espera que la disposición se aplique a Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Reddit y X, aunque esa lista podría expandirse.El primer ministro Anthony Albanese dijo a los legisladores que "todos los gobiernos serios" están enfrentando el impacto de las redes sociales en los jóvenes, y los líderes con los que ha hablado han elogiado la iniciativa de Australia sobre el tema."Sabemos que las redes sociales pueden ser un arma para los acosadores, una plataforma para la presión entre pares, un motor de ansiedad, un vehículo para estafadores. Y lo peor de todo, una herramienta para depredadores en línea", le dijo al Parlamento el lunes.Para defender el límite de edad de 16 años, dijo que los niños a esa altura son más capaces de detectar "las falsificaciones y el peligro".El proyecto de ley fue respaldado por la mayoría de los miembros del principal partido de oposición de Australia, el Partido Liberal, con la senadora liberal Maria Kovacic diciendo que se trata de un "momento fundamental" para el país."Hemos marcado una línea en la arena. El enorme poder de las grandes tecnológicas ya no permanecerá sin control en Australia", dijo el jueves antes de la votación.Sin embargo, la iniciativa se topó con una feroz oposición por parte de algunos independientes y partidos más pequeños, incluyendo a la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, quien acusó a los partidos principales de tratar de "engañar" a los padres australianos."Esto es un desastre que se desarrolla frente a nuestros ojos", dijo. "No podrías inventar estas cosas. El primer ministro dice que le preocupa las redes sociales y el líder de la oposición responde: 'Prohibámoslas'"."Es una carrera en la que pelean por ver quién es el más duro, y lo que logran es empujar a los jóvenes a un mayor aislamiento y dar a las plataformas la oportunidad de continuar con la libertad total, porque ahora no se requiere ninguna responsabilidad social."Necesitamos hacer que las redes sociales sean más seguras para todos", indicó.Un proceso apresuradoEl Gobierno australiano ha enfrentado críticas considerables por la rapidez con la que fue aprobada la legislación.Las presentaciones en el marco de una investigación de la comisión del Senado sobre el proyecto de ley estuvieron abiertas solo durante 24 horas antes de una audiencia de tres horas el lunes. El informe de la investigación fue publicado el martes y el proyecto de ley pasó por la cámara baja el miércoles —donde se aprobó por 102 votos a 13—, antes de avanzar al Senado.Se hicieron más de 100 presentaciones y "casi todos los presentadores y testigos expresaron graves preocupaciones porque un proyecto de ley de tal importancia no tuviera suficiente tiempo para una investigación y un informe exhaustivos", dijo el comité en su informe.Sin embargo, el comité recomendó que el proyecto de ley fuera aprobado con algunos cambios, incluida la prohibición del uso de documentos gubernamentales, como pasaportes, para verificar la edad de los usuarios.En sus presentaciones, las empresas tecnológicas plantearon su oposición a la ley, señalando los argumentos de los oponentes sobre los riesgos de privacidad y los peligros para los niños que eluden la prohibición.Snap Inc., cuya aplicación de mensajería Snapchat es popular entre los niños, dijo que "la verificación de edad a nivel de dispositivo" era "la mejor opción disponible".X, propiedad del multimillonario Elon Musk, dijo que la plataforma "no es utilizada de forma generalizada por menores de edad", pero expresó su preocupación por el impacto de la ley sobre la libertad de expresión.Meta, propietario de Facebook e Instagram, dijo que ha invertido en herramientas para hacer a sus plataformas más seguras y recomendó "firmemente" que el Gobierno espere los resultados de las pruebas de verificación de edad, que se esperan para el próximo año.La presentación de Meta dijo que excluir a YouTube y los juegos en línea de la prohibición era "fatal" para su propósito, porque ofrecen "beneficios y riesgos similares" que otras plataformas sujetas a la prohibición.A pesar de esas objeciones, las encuestas sugieren que los australianos apoyan la ley.Una encuesta de YouGov realizada este mes mostró que el 77% de los australianos apoyan la prohibición para menores de 16 años. La encuesta se llevó a cabo en la segunda mitad de este mes y buscó las opiniones de 1.515 personas con un margen de error del 3,2%.Ahora que la ley ha sido aprobada, se espera que se realice una consulta antes de que el Gobierno establezca una fecha de desconexión. Después de eso, todos los niños menores de 16 años con cuentas en plataformas de redes sociales sujetas a la prohibición tendrán sus cuentas desactivadas.Los padres y los niños no serán penalizados por eludir la prohibición, pero las empresas deberán demostrar que han tomado medidas razonables para mantener a los usuarios menores de edad fuera.