Canciller de Colombia: responderemos en su debido momento a invitación a posesión de Maduro

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo Credito: Web

27-11-24.-El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró 26 de noviembre que el Gobierno responderá «en su debido momento» a la invitación que recibió el mandatario Gustavo Petro para la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.



«Vamos a responder a la invitación en su debido momento», expresó a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, que recalcó que «la posición de Colombia siempre ha sido muy clara: si no hay actas, no hay reconocimiento».



Según medios locales, Petro ya recibió la invitación formal para la posesión de Maduro en Caracas tras su cuestionada reelección el pasado 28 de julio, resultados que no son reconocidos por varios gobiernos extranjeros, mientras que otros países como Colombia piden la publicación de los resultados detallados para esclarecer su triunfo.



El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló este martes que el chavismo sí tiene «motivos para celebrar», a diferencia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denunció fraude en los comicios y asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó la Presidencia por amplio margen.



Consultado sobre el 10 de enero de 2025, cuando comenzará el nuevo sexenio presidencial, Cabello reiteró que Maduro se juramentará en un ambiente festivo, por lo que desestimó los planes de González Urrutia -exiliado en España- de tomar el cargo ese día, aunque hasta ahora el antichavista no ha explicado cómo espera concretar ese objetivo.



Aunque la reelección de Maduro ha sido criticada por la comunidad internacional, principalmente por la falta de soportes que confirmen su triunfo en las urnas, todas las instituciones de Venezuela -incluidas las Fuerzas Armadas- respaldan al líder chavista y ven a la PUD como golpistas que pretenden tomar el poder a la fuerza.



El pasado 19 de noviembre, Petro afirmó a una televisión brasileña que celebrar las elecciones en Venezuela fue «un error».



Petro consideró que en las elecciones del pasado julio no hubo «un voto libre» porque existió un «bloqueo» debido a la falta de transparencia del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, por su decisión de no divulgar las actas que comprueban la victoria atribuida al mandatario por las autoridades electorales y convalidada por la corte suprema.



Al respecto, el canciller Murillo afirmó que «lo que dijimos es, y el presidente lo planteó, que se estaba revisando el proceso, dio una opinión (…) Ya le daremos respuesta a la invitación que ha recibido el señor presidente».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 462 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)