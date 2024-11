Continúa La lucha por la libertad de Jorge Glas: Únete a Live Internacional

14 de noviembre de 2024.- Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, se encuentra actualmente en prisión de manera ilegal bajo el régimen de Daniel Noboa. El 5 de abril de 2024, fue secuestrado de la Embajada de México en Quito, donde gozaba de asilo político.

Glas es considerado víctima de "lawfare", ya que el Estado ecuatoriano ha vulnerado sus derechos, desatendiendo incluso las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La situación de Jorge Glas refleja una grave crisis en el respeto a los derechos humanos en Ecuador, evidenciando la falta de garantías legales y el uso de tácticas judiciales para perseguir a opositores políticos.

La Coordinadora Nacional Autónomo Independiente De Trabajadores (CAIT) te invita a Participar de la Live Internacional por la liberación inmediata de Jorge Glas en el viernes, 15 de noviembre. Hora: 8:00 AM (Ciudad de México); 9: AM (Quito); 11h00 (Brasilia); 15h00 (Madrid). Venezuela 10: AM

Transmisión:

INFORME CIUDADANO TV EC

Coordinación: Antonio Cañarte

Enlace:

https://youtube.com/@guerrerosdigitalestv?si=UYa9kSoKDkDS1k6H