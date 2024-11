Sector productivo de Ecuador suma millonarias pérdidas por apagones

12 de noviembre de 2024.- Los prolongados cortes de electricidad en Ecuador provocan hoy cuatro mil millones de dólares en pérdidas para el sector productivo, según cálculos del Comité Empresarial Ecuatoriano.



La entidad señaló también que las ventas disminuyeron un 20 por ciento por diferentes factores, entre ellos los gastos adicionales, como compra de generadores y diésel, la suspensión o modificación en la planificación de la producción, y que la personas compran menos.



Además, se estima que como consecuencia de los apagones, que comenzaron hace más de un mes, hay un cinco por ciento menos de plazas de trabajo, aunque esa información aún está en análisis, reportó el canal Ecuavisa.



Ante las pérdidas, los empresarios piden flexibilizaciones tributarias y que se respeten los cronogramas de las interrupciones anunciadas.



El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseveró que los cortes de luz asfixian a los negocios que dependen de la energía para sobrevivir.



“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras muchos están al borde de la quiebra. Quito no parará en diciembre y seguirá con los eventos programados (producidos con autoabastecimiento y sin conectarse a la red pública), para impulsar la economía”, informó Muñoz.



A su vez, algunos productos agrícolas como la yuca, el melón o el plátano subieron de precio en mercados de esta capital.



El Ministerio de Energía y Minas anunció que se mantendrán en los próximos días los apagones de 12 horas diarias iniciados desde el pasado fin de semana.



El Ejecutivo ecuatoriano atribuye la crisis energética a la peor sequía en los últimos 60 años, aunque expertos y ciudadanos señalan que el origen de la emergencia está en la falta de inversión y previsión de las autoridades, que no adoptaron medidas ante los reportes que preveían la sequía.



Esta semana, las condiciones climáticas no favorecerán la recuperación de los niveles hídricos en las zonas de influencia de las principales hidroeléctricas del Ecuador, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).



El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a Arturo Félix Wong, exministro de Gobierno, como consejero de la embajada en Colombia, donde será encargado de negociar la compra de electricidad.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 479 veces.