Victoria de Trump es un duro golpe para la acción climática advierte Director del Instituto Climate Analytics

Bill Hare, director general del Instituto Climate Analytics

6 de noviembre de 2024.- Defensores de la acción climática encajaron como un duro golpe el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, pero advirtieron que el proceso de descarbonización de la economía y la lucha mundial contra el cambio climático continuará aunque cambie la posición estadounidense al respecto.



“La elección de un negacionista del clima a la presidencia de Estados Unidos es extremadamente peligrosa para el mundo”, advirtió Bill Hare, director general del instituto Climate Analytics en esta capital, pero “el presidente Trump no estará por encima de las leyes de la física y tampoco lo estará el país que dirige”, puntualizó.



Para Hare, que hizo parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “si Trump cumple su amenaza de retirarse del Acuerdo de París (para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta), el mayor perdedor será Estados Unidos”.



“Ya hemos pasado por esto antes: la retirada de Estados Unidos en la primera presidencia de Trump (2017-2021) no provocó el colapso del Acuerdo, como predijeron algunos expertos”, agregó Hare.



Las elecciones en Estados Unidos se realizaron casi en vísperas de que comience en Bakú, Azerbaiyán, la 29 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que pasará revista a los compromisos, sobre todo de financiamiento, para la acción climática global.



Trump puede adelantar con mucha fuerza sus políticas negacionistas sobre el cambio climático y aislacionistas con respecto a los pactos internacionales sobre ambiente y clima, porque, además de la presidencia, su Partido Republicano muy probablemente controlará las dos cámaras del Congreso estadounidense.



El portal británico especializado Carbon Brief alertó de que Trump podría no solo retirar a su país del Acuerdo de París, como hizo en 2017 durante su primer mandato, sino “ir un paso más allá” y borrar a Estados Unidos de la Convención Marco sobre el Cambio Climático.



Como el mayor contaminante del mundo en la historia, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo o de la Convención “reduciría la ambición global en materia de cambio climático” y podría “envalentonar a otros gobiernos populistas de derecha de todo el mundo a abandonar también sus compromisos climáticos”, apuntó Carbon Brief.



Un análisis del grupo considera que tal política de Trump podría generar 4000 millones de toneladas adicionales de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030, con daños climáticos globales por valor de 900 000 millones de dólares.



Esos 4000 millones de toneladas adicionales de CO2 equivalente son un volumen como el de las emisiones anuales combinadas de la Unión Europea y Japón, o el total anual combinado de los 140 países con menores emisiones del mundo.



En otras palabras, según Carbon Brief, se anularían todos los ahorros obtenidos con la implementación de tecnologías eólicas, solares y otras tecnologías limpias en todo el mundo durante los últimos cinco años.



A pesar de esos presagios, y aunque “el resultado de la elección estadounidense es un revés para la acción climática mundial”, Laurence Tubiana, directora general de la Fundación Europea del Clima resaltó que “el Acuerdo de París ha demostrado su resistencia y es más fuerte que las políticas de cualquier país”.



«El contexto actual es muy diferente al de 2016 (cuando Trump ganó su primera presidencia). Hay un fuerte impulso económico detrás de la transición mundial, que Estados Unidos ha liderado y del que se ha beneficiado, pero que ahora corre el riesgo de perder”.



Señaló que “el devastador balance de los recientes huracanes nos recuerda que todos los estadounidenses se ven afectados por el empeoramiento del cambio climático”.



Christiana Figueres, responsable de clima en las Naciones Unidas en el lapso 2010-2016, dijo que “el resultado de estas elecciones se considerará un duro golpe para la acción climática mundial, pero no puede detener ni detendrá los cambios en curso para descarbonizar la economía y cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.



Para la experta “quedarse con el petróleo y el gas equivale a quedarse atrás en un mundo que avanza a gran velocidad”.



Sostuvo que “las tecnologías de energía limpia seguirán superando a los combustibles fósiles, no solo porque son más sanas, más rápidas, más limpias y más abundantes, sino porque socavan a los combustibles fósiles allí donde son más débiles: su volatilidad e ineficiencia irresolubles”.



También Izabella Teixeira, exministra de Medio Ambiente de Brasil, afirmó que “no hay lugar para el negacionismo climático en el contexto de la emergencia. La sociedad estadounidense es corresponsable del calentamiento global y, a pesar de la victoria de Trump, será sin duda corresponsable de las soluciones a la crisis”.