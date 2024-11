(VIDEO) Donald Trump gana las elecciones y vuelve a la presidencia de EEUU

06-11-24.-Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y volverá a la presidencia tras haber alcanzado la victoria en Wisconsin y Pensilvania, dos de los estados clave que podía inclinar la balanza a favor de uno de los dos candidatos, según las primeras proyecciones preliminares de Fox News.



En las elecciones presidenciales celebradas este martes, el candidato republicano ha reunido más de 67 millones de votos a su favor (un 51,2%), frente a los 62 millones de la demócrata Kamala Harris, un 47,4%, según datos preliminares de AP.



Trump ganó el estado de Georgia, uno de los más disputados en la carrera a la Casa Blanca, según informaron en las primeras horas de este miércoles las televisoras estadounidenses NBC y CNN, en lo que significa un nuevo revés para su rival demócrata Kamala Harris tras su derrota en Carolina del Norte.



Georgia, que cuenta con una importante población afroestadounidense, había quedado en manos de Joe Biden en las presidenciales estadounidenses de 2020. Este estado aporta 16 grandes electores a Donald Trump.



Las proyecciones, a falta de los datos oficiales, apuntan a que Trump logrará más de los 270 delegados del colegio electoral necesarios para volver a la Casa Blanca. Además de los estados que las encuestas vaticinaban como republicanos, Trump ha logrado finalmente los 16 electores que reparte Georgia y que en 2020 fueron para Joe Biden.



Los resultados son proyecciones realizadas por los medios de comunicación, basadas en la información proporcionada por las administraciones de cada estado. Los datos oficiales no se conocerán hasta diciembre, según el Gobierno de EEUU.



A pesar de que los sondeos no señalaban a un candidato claro, el republicano ha recuperado la presidencia. Trump ha vuelto a ganar en estados como Wyoming, Idaho, Oklahoma, Kansas, Texas o Florida donde ya triunfó en las anteriores elecciones.



En la recta final de esta cita electoral quedaba por saber qué candidato se haría con Wisconsin, Michigan o Pensilvania, tres de los estados clave. Finalmente, Trump ha sido proyectado ganador en Carolina del Norte y va por delante en Arizona.



En los resultados de 2020, el republicano se quedó a 38 votos de los electores para alcanzar la presidencia (232) y consiguió el 46,8% del voto popular (74.224.319). En cambio, Biden se hizo con la mayoría de los votos de colegios electorales (306) y el 51,3% del voto popular (81.284.666 votos).



La victoria de Trump supone un nuevo hito para la historia de EEUU porque se trata de la primera vez que un presidente del Gobierno repite legislatura después de haber sido juzgado como culpable por delitos graves. El nuevo presidente fue declarado culpable el 30 de mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, con el fin de pagar a la actriz porno Stormy Daniels para que no se conocieran las relaciones sexuales entre ambos en 2016.



En la actualidad, Trump sigue teniendo tres causas penales pendientes con la Justicia, según el recuento de The New York Times.

La carrera política de Donald Trump (78 años) comenzó durante las elecciones primarias del partido republicano en 2016, cuando ganó a una docena de rivales y consiguió ser el candidato a la presidencia de EEUU.



Sin experiencia previa en política, Trump se enfrentó a la demócrata Hillary Clinton y consiguió la mayoría de los votos de colegios electorales (306) y cerca de 63 millones de votos populares (45,9%). La presidencia del republicano terminó en 2020 al no ser reelegido como presidente frente a Joe Biden.



Después de las elecciones, Trump afirmó públicamente que las elecciones se habían manipulado y alentó a sus votantes a protestar, culminando en el asalto al Capitolio.



A raíz de ello, el republicano fue sometido a juicio político en el Congreso de Estados Unidos por “incitar a la insurrección”. Trump ya pasó por este proceso judicial en 2019 y es el único presidente estadounidense que ha pasado por dos ‘impeachments’.



Por otra parte, el Partido Republicano ha recuperado este martes el control del Senado de Estados Unidos, desbancando a los demócratas tras cuatro años de mayoría de estos últimos, según las proyecciones de Associated Press (AP) y Fox News.



Los republicanos han logrado arrebatar al menos dos escaños previamente ocupados por demócratas, en Virginia Occidental y Ohio, lo que les permite tomar el control de la Cámara Alta. Ahora, buscan el dominio completo del Congreso si consiguen mantener su mayoría en la Cámara de Representantes.



En el Senado, los demócratas comenzaban con una estrecha mayoría de 51 escaños frente a 49, obtenida en las elecciones legislativas de 2022. Cada dos años, se renueva un tercio de los escaños del Senado de Estados Unidos. Este martes, los 34 puestos en disputa presentaban un panorama particularmente complicado para los demócratas, quienes debían proteger escaños en estados conservadores y clave para el equilibrio político.



*Con información de AP, New York Times, EFE y RSS

???????? | AHORA: Donald Trump gana las elecciones en EEUU y regresa a la Casa Blanca luego de 4 años. pic.twitter.com/xZDHVZg0DS — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 6, 2024