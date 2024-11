Tormentas y tornados en Oklahoma dejan 11 heridos y a miles sin electricidad

Tormenta deja sin electricidad a Oklahoma, EEUU

4 de noviembre de 2024.- Tormentas severas y tornados azotaron Oklahoma la madrugada del domingo, lanzando autos y arrancando techos de estructuras en medio de la noche y dejando a decenas de miles de hogares y negocios sin electricidad. Entre numerosas lesiones, 11 personas necesitaron hospitalización, informaron las autoridades.



Gran parte del daño ocurrió en y alrededor de la capital del estado, Oklahoma City, cerca del centro del estado, aunque hubo reportes de daños en varios puntos del estado y las tormentas matutinas activaron advertencias de tornados que se extendieron hacia el sur hasta la frontera con Arkansas. Las fuertes lluvias causaron inundaciones repentinas en algunas áreas y se reportó un incendio en una casa provocado por un rayo.



Más de 99 mil hogares y negocios en Oklahoma perdieron electricidad durante las tormentas nocturnas. Para el mediodía, ese número se redujo a menos de 34 mil.



Richard Thompson, jefe de pronósticos del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional en Oklahoma, dijo que cree que seis o más tornados impactaron el estado durante la noche. Mientras tanto, los meteorólogos advirtieron a los residentes del estado que se preparen para más lluvias intensas y posible clima severo hasta el lunes.



“No hemos terminado con esto aún”, indicó Thompson.



En la ciudad de Choctaw, al este de Oklahoma City, bomberos y policías fueron de puerta en puerta la mañana del domingo para preguntar sobre lesionados.



“Arrasó con un vecindario completo en Choctaw”, afirmó el alcalde de la ciudad, Chad Allcox, a The Associated Press. Añadió que los escombros dificultaron los esfuerzos de búsqueda y rescate.



“Hay cables de electricidad caídos por todas partes... muchas de las carreteras están bloqueadas, es difícil pasar. Árboles muy grandes bloqueando las vías”, detalló.



Scott Douglas, portavoz del Departamento de Bomberos de Oklahoma City, dijo a la AP que la lluvia intensa y la amenaza persistente de tornados en la oscuridad de la madrugada complicaron los primeros esfuerzos de búsqueda y rescate, describiendo un primer barrido de las áreas más afectadas alrededor de la 1:30 de la mañana.



“Fue un aguacero intenso. Estábamos tratando de barrer el área con otra posible llegada de un tornado”, dijo. “Eso también estaba en nuestras mentes”.



Los trabajadores de emergencia tuvieron que liberar a dos personas de una casa móvil volcada, incluyendo una mujer que resultó herida cuando un aire acondicionado cayó sobre su pierna, dijo Douglas.



La magnitud del daño se hizo más clara a medida que amanecía. Imágenes de televisión local mostraron líneas eléctricas caídas, muros arrancados de casas, vehículos volcados y calles de vecindarios llenas de escombros.



Douglas dijo que 11 personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones que no ponían en riesgo la vida.



“Hubo algunas otras lesiones menores, algunos heridos ambulantes, que iban a recibir tratamiento por su cuenta”, indicó Douglas.



Allcox dijo que las advertencias tempranas del clima y las sirenas de tornado probablemente salvaron vidas.



Un puñado de refugios, entre ellos uno abierto en un casino por la Cruz Roja Americana, están disponibles para los residentes desplazados o aquellos sin electricidad, de acuerdo con el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma.



El Oklahoma Heart Hospital South también sufrió daños, dijeron funcionarios de salud del estado.