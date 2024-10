Dos huracanes provocan una reacción negativa de los votantes ante el negacionismo climático de los republicanos de Florida

Viviendas dañadas por el huracán en Manasota Key, Florida

27 de octubre de 2024.- La emergencia climática ya era un tema político candente en Florida mucho antes de que los devastadores huracanes Helene y Milton azotaran consecutivamente el estado en las últimas semanas.



Ron DeSantis, el gobernador republicano que considera que el calentamiento global es “ algo de izquierdas ”, enfureció a los defensores del medio ambiente al firmar en mayo un proyecto de ley que elimina las palabras “cambio climático” de los estatutos estatales y, en efecto, compromete a Florida a un futuro de quema de combustibles fósiles.



Consideraron que sus comentarios y acciones eran simplemente los últimos actos de un prolongado período de negacionismo climático por parte de líderes estatales, incluido Rick Scott, su predecesor como gobernador, que busca la reelección como senador estadounidense el mes próximo en una reñida carrera con la demócrata Debbie Mucarsel-Powell.



Scott también censuró los comentarios sobre la crisis climática . Apodado “Red Tide Rick” por sus oponentes por recortar 700 millones de dólares en fondos para la gestión del agua destinados a luchar contra las floraciones de algas tóxicas, Scott desmanteló “sistemáticamente” “las agencias ambientales de este estado”, según el ex senador demócrata Bill Nelson .



Ahora, mientras los cansados ​​floridanos se dirigen a las urnas el mes próximo, muchos en áreas aún devastadas por la mortal marejada ciclónica y los vientos de alta intensidad de dos huracanes, hay evidencia de que los desastres gemelos están alimentando una especie de reacción violenta.



DeSantis no está en la boleta, pero Scott sí, y también muchos miembros de la supermayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado del estado que han sido ciegamente leales a las agendas de ambos gobernadores.



Algunos votantes dicen que los problemas climáticos han pasado a ser una preocupación primordial para ellos, tras haber experimentado o presenciado la ira de Helene y Milton, así como otros ciclones recientes en Florida, y la frustración por la larga historia de inacción o negación ante el aumento del nivel del mar y el calor récord del océano que, según los expertos, está impulsando tormentas cada vez más fuertes .



El movimiento es más pronunciado entre los votantes más jóvenes y aquellos que votan por primera vez, quienes, según los defensores, se han estado registrando y votando anticipadamente en cantidades sin precedentes.



Jayden D'Onofrio, presidente de Florida Future Leaders, dijo que los esfuerzos de campaña de su grupo y otros han estimulado una "participación temprana récord" en varios campus, entre ellos la Universidad Estatal de Florida, la Universidad Atlántica de Florida y la Universidad de Miami, con estudiantes entusiasmados por el debate climático.



“Hubo un video de un meteorólogo del sur de Florida que terminó llorando en el aire . Varios de mis amigos, que no son políticos, me enviaron ese video diciendo algo como: 'Oye, tío, estás bastante loco. ¿Qué diablos está pasando aquí?'”, dijo.



“Si algo así tiene eco entre los votantes jóvenes que, por lo general, están fuera de la esfera política, eso dice mucho, y es por eso que estamos trabajando con fuerza en ese tema. Estamos distribuyendo más de 175.000 piezas de literatura en todo el estado, y 40.000 son sobre el cambio climático”.



Ben Groenevelt, residente de Coral Springs, se mudó al sur de Florida desde Wisconsin con su familia en 2009 y cada vez está más preocupado por los cambios en el medio ambiente. El año pasado, ganó las elecciones para la junta directiva de un distrito local de gestión del agua y ayudó a salvar miles de árboles que querían talar para que no fueran una amenaza durante los huracanes.



“Desde que nos mudamos, he estado viendo huracanes más poderosos, más problemas con el aumento del nivel del mar, inundaciones y cosas así”, dijo.



“Es un problema muy grave y necesitamos que haya más conciencia de lo que está pasando. A nivel personal, creo que negarlo, especialmente siendo un líder en el estado de Florida, no creo que sea una postura adecuada”.