Demanda Irán reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU tras agresión israelí

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei

27 de octubre de 2024.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbás Araqchi, exigió a las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, que condenen los ataques israelíes contra la nación persa ocurridos el pasado sábado.



“En vista de las consecuencias de las continuas y sistemáticas agresiones del régimen israelí, la República Islámica de Irán insta al secretario general de la ONU (António Guterres) y al Consejo de Seguridad tomar una posición firme y condenar enérgica y claramente al régimen israelí”, aseveró Araqchi en una carta a Guterres y a los 15 miembros del Consejo de Seguridad.



Asimismo, el Canciller iraní enfatizó que “la República Islámica de Irán, de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, se reserva su derecho inherente a responder legal y legítimamente a estos ataques criminales en el momento apropiado”.



Por otro lado, Araqchi también denunció que la agresión israelí se llevó a cabo con la complicidad de los Estados Unidos.



“Los estadounidenses proporcionaron un corredor a la fuerza aérea israelí, y el equipo de defensa que les enviaron con anticipación se considera una especie de participación en las operaciones recientes”, aseguró el jefe de la diplomacia iraní.



Por su parte, sobre el ataque perpetrado por el notorio grupo terrorista Jaish al-Adl en territorio persa, el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, escribió cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El texto recoge un llamado urgente al Consejo de Seguridad para que emita un comunicado de prensa que condene inequívocamente este atroz ataque terrorista.



Además, Iravani reafirmó la firmeza de la República Islámica de Irán, “nación que ha sufrido directamente las consecuencias catastróficas del terrorismo”.



“Nuestro compromiso de proteger al noble pueblo del Irán de la despiadada amenaza que plantean estas violentas organizaciones terroristas sigue siendo inquebrantable”, agregó el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas en la misiva.



Israel cometió un acto malvado en Irán



“(Las tropas de Israel) cometieron aquí un acto malvado hace dos noches. Por supuesto, fue un error, sobre el que (los responsables) están exagerando. Tanto exagerarlo, como minimizarlo es un error (…)”, así se refirió este domingo el ayatolá Seyed Ali Jamenei a los ataques del régimen sionista a algunas posiciones militares de Irán, ocurridos la madrugada de este sábado.



Como parte de una reunión con las familias de los “mártires de seguridad”, el líder iraní aseguró que los acontecimientos de la víspera se deben a la falta de conocimiento de Israel sobre la nación persa.



En tanto, se refirió a la necesidad de que se corrija el error de cálculo del régimen sionista con respecto a Irán. “(…) no conocen a los jóvenes iraníes, no conocen al pueblo iraní, y aún no han sido capaces de comprender correctamente el poder, la capacidad, la innovación y la determinación del pueblo iraní; esto es lo que debemos hacerles entender”, señaló Jamenei.



El régimen sionista cometió hace dos noches un desatino, a propósito del cual hay que hacerle comprender la fuerza, la voluntad y la capacidad de iniciativa del pueblo de Irán.



El líder de la Revolución Islámica informó que las autoridades iraníes decidirán la calidad de la demostración de poder de su país ante Israel. De hecho, aseveró que esa decisión debe responder a los intereses de la nación. “Solo un Irán fuerte puede defenderse a sí mismo”, remarcó.



Este domingo, Seyed Ali Jamenei alabó a quienes sacrificaron su vida a fin de defender el país y garantizar la seguridad en los territorios agredidos. Asimismo, insistió en el valor de la seguridad, como base de todos los caminos para el progreso nacional.



Por otra parte, su discurso criticó la inacción de los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, ante “los más horrendos crímenes de guerra cometidos” durante hace más de un año por Israel en Gaza y El Líbano. De ese modo, llamó a “crear una coalición a nivel internacional contra el malvado régimen sionista”.