CEO de JP Morgan cree que "la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado"

Jamie Dimon, presidente y director general de JP Morgan Credito: Web

27-10-24.-La mayor preocupación de Jamie Dimon, el Presidente y Director General de JP Morgan (el mayor banco del mundo) es la geopolítica. En su opinión, «la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado».



Así lo declaró el jueves ante un auditorio en la reunión anual del Institute of International Finance en Washington, D.C., agregando que las perspectivas económicas «son minúsculas comparadas con la situación geopolítica a la que nos enfrentamos».



Según el portal Market Watch, el CEO de JP Morgan lamentó las guerras en Ucrania y Medio Oriente, y la creciente cooperación entre adversarios de Estados Unidos como Rusia, China, Corea del Norte e Irán.



«Están hablando claramente de desmantelar el sistema» establecido por Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial, al que Dimon atribuye el mérito de haber generado una era de crecimiento económico mundial sin precedentes.



«El riesgo es extraordinario», afirmó. «La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Ya hay batallas sobre el terreno que se están coordinando en múltiples países».



Dijo que los equipos de gestión de riesgos de su banco han «elaborado escenarios que sorprenderían a cualquiera», en términos de las posibles implicaciones económicas de un conflicto mundial que se descontrole.



Esta es una de las razones por las que el Director General de JP Morgan Chase & Co. afirmó el jueves que la proliferación nuclear es «el mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad», incluso por delante del cambio climático.



El papel de Dimón en EEUU



El líder del mayor banco del mundo está registrado como demócrata, pero desde hace tiempo tiene seguidores en ambos partidos, que respetan su política favorable a los negocios y su reputación de competencia.



Dimon ha sido propuesto como posible candidato a secretario del Tesoro por ambos partidos, mientras crecen las especulaciones de que el veterano de Wall Street estará pronto listo para su próximo reto tras dirigir JP Morgan Chase JPM durante casi dos décadas.



A pesar de sus vínculos demócratas, el probable presidente republicano del Comité Bancario del Senado del próximo año, Mike Rounds, de Dakota del Sur, dijo a Politico a principios de esta semana que Dimon «sería una buena opción» para dirigir el Tesoro bajo una administración Trump.



The New York Times informó el martes de que Dimon apoya «en privado» a la vicepresidenta Kamala Harris, pero no lo dirá públicamente. El informe citaba fuentes anónimas que afirmaban que Dimon consideraría asumir un papel en una posible administración de Harris, incluido el de secretario del Tesoro.

