Colombia: "Iván Márquez" sigue vivo, según el Consejero de Paz

25-10-24.-El jefe de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, ‘Iván Márquez’, de quien se dijo que había muerto durante una operación quirúrgica en Venezuela, está vivo, informó este jueves el consejero comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño.«‘Iván Márquez’ está vivo, recibí versiones de otras partes donde me dicen que está vivo, son confiables», dijo Patiño luego de participar en un panel sobre procesos de paz y medioambiente, en la COP16 que se realiza en Cali.Patiño señaló que los diálogos con la Segunda Marquetalia continuarán sin problema alguno y que en los próximos días se dará a conocer la fecha en la que las delegaciones de paz del Gobierno y de esa disidencia se reunirán en La Habana.Las afirmaciones de Patiño se conocen un día después del anuncio del Gobierno colombiano de que enviará una nota diplomática a Venezuela pidiendo información oficial sobre el jefe de la Segunda Marquetalia.El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo que le dio instrucciones al vicecanciller Jorge Rojas para que envíe «una nota diplomática pidiendo información concreta que confirme o no lo que se ha sabido por los medios».‘Iván Márquez’ ha sobrevivido a varios atentados y ataques, tanto cuando integraba las FARC como cuando dejó el proceso de paz y volvió a la clandestinidad en la Segunda Marquetalia. De hecho, la noticia de su muerte es recurrente y varias veces han circulado versiones falsas de su fallecimiento.La última vez fue en 2022 cuando se dijo que había muerto en un ataque de otro grupo armado contra la Segunda Marquetalia en la frontera colombo-venezolana.Posteriormente se supo que no había muerto pero sí resultó gravemente herido en ese ataque, que le dejó varias secuelas.Sin embargo, el jefe de la Segunda Marquetalia reapareció este año en videos e incluso estuvo presente en la instalación de los diálogos de paz que tuvo lugar en Venezuela.Estas negociaciones son el tercer proceso de paz que emprende el Gobierno de Gustavo Petro, después de los iniciados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.