(VIDEO) Cerca de tres millones de trabajadores en España viven en pobreza

Un informe de Oxfam España reveló una preocupante realidad: cerca de tres millones de trabajadores en el país viven bajo el umbral de pobreza.



Contrario a la creencia tradicional de que el empleo garantizaba estabilidad económica, el 13,7% de los empleados hoy se consideran pobres. Pascual Serrano, corresponsal de Venezuela News, destacó en su intervención en el programa “Ni tan calvo, ni con 2 pelucas” que esta cifra representa un cambio drástico en las condiciones laborales en España.



“Siempre hemos asociado que tener un trabajo garantizaba unos mínimos derechos económicos y sociales. Bien, pues eso ya ha cambiado, al menos en España”.

El informe de la Oxfam muestra que el modelo actual permite que los trabajadores en España, pese a su participación en el mercado laboral, continúen viviendo en pobreza.



La pobreza laboral afecta especialmente a migrantes



La situación es particularmente grave entre los trabajadores migrantes, quienes representan el 29,5% de los afectados por esta pobreza laboral. Los sectores más vulnerables incluyen el trabajo doméstico y el trabajo agrícola, áreas donde los migrantes constituyen una gran parte de la fuerza laboral.



Esta situación pone en evidencia cómo el sistema económico actual se ha estructurado para explotar la fuerza laboral sin garantizar una mínima seguridad económica.



El corresponsal de Venezuela News en España también señaló un cambio paradigmático en la función del trabajador dentro del capitalismo moderno.



“En el capitalismo, el pobre era alguien que no le resolvía nada al sistema. Ahora, han resuelto que el pobre también sirva, porque es pobre trabajando”.



Oxfam alerta sobre un aumento sostenido de la pobreza



El informe de Oxfam España también advierte que esta situación no es aislada. El aumento de la pobreza en España ha sido sostenido en los últimos años, afectando no solo a los sectores vulnerables, sino también a aquellos que antes se consideraban más protegidos por su condición de empleados formales. Las cifras son un llamado de atención urgente para las autoridades y la sociedad en general.



A pesar de las cifras alarmantes, las soluciones a esta crisis parecen estar fuera de alcance en el corto plazo. Mientras tanto, millones de trabajadores seguirán enfrentando la paradoja de ser pobres a pesar de tener empleo, una situación que desafía las concepciones tradicionales sobre la relación entre trabajo y bienestar.



La crisis de pobreza laboral en España plantea serios desafíos para el país. Los trabajadores que antes veían el empleo como una vía de escape de la pobreza ahora enfrentan un panorama incierto. Como lo expresó Serrano, la situación actual “evidencia que trabajar ya no garantiza derechos económicos ni sociales“.