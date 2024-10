EEUU prohíbe la entrada al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y a su exvicepresidente Jorge Glas por "corrupción"

Credito: Web

10-10-24.-Estados Unidos declaró al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y a su exvicepresidente Jorge Glas, ambos condenados por corrupción en su país, como personas no elegibles para ingresar a territorio estadounidense, informó el miércoles el embajador estadounidense en Quito, Art Brown.



Correa, asilado en Bélgica, y Glas, en prisión tras ser vicepresidente entre 2013 y 2017, "no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos", señaló el diplomático en un comunicado difundido por la cuenta de la legación en la red X.



Agregó que la resolución "también aplica a sus familiares directos" como esposas e hijos mayores de edad de ambos exfuncionarios.



El exmandatario socialista y su aliado Glas están condenados a ocho años de cárcel por un caso de corrupción, lo cual también los inhabilita a postularse para elecciones populares en Ecuador.



Glas, quien está en una prisión de máxima seguridad en el puerto de Guayaquil (suroeste), es ahora acusado de malversación de fondos y también afronta otra condena a seis años de prisión por corrupción.



Correa, un duro crítico de Washington durante la década de su administración, y Glas "abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente del Ecuador aceptando coimas, incluidas contribuciones políticas, a cargo de conceder contratos del Estado", dijo Brown.



Añadió que Washington continúa apoyando a Quito en su lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en todos los niveles de la sociedad.



"Esta medida tomada por el Gobierno de los Estados Unidos deja claro que nadie, sin importar su rango o cargo, está exento del cumplimiento de la ley", expresó el embajador estadounidense.



Correa reaccionó ante la decisión de Washington de prohibir su entrada a territorio estadounidense.



"La maldad humana", expresó por X, anotando que las autoridades de Estados Unidos "obvian que nadie en el MUNDO (sic) ha aceptado la sentencia por «influjo psíquico» y que 5 países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos".



"Meten hasta a mi familia. ¡No hay derecho!", señaló.



Barajó varias "hipótesis de esta nueva idiotez hecha por los gringos" como el de ser "un distractor para desviar la atención del desastre del Gobierno de (Daniel) Noboa, en su peor momento" y un "involucramiento en la campaña electoral ecuatoriana" para los comicios generales de febrero de 2025.



"No nos quebrarán", sostuvo el exgobernante, condenado en ausencia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 646 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)