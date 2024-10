(VIDEO) López Obrador aseguró que México cambió y se despide con un conmovedor video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso despedirse este martes con un emotivo video, que recoge imágenes de su trayectoria política desde su juventud.

Acompañadas de la canción 'Ese hombre' de Silvio Rodríguez, muchas de las instantáneas muestran a un jovencísimo López Obrador militando. En una imagen, en concreto, aparece descalzo, con los zapatos en una mano y atravesando un pantano.

"Así trabajábamos. Así comenzamos, trabajando en las comunidades indígenas, así me formé. Allí aprendí a trabajar para los pobres (...) y me siento muy orgulloso de que así empecé y así termino", comentó.

López Obrador recordó que nació en una pequeña población. "Y en los pueblos todavía no hay distinciones, no hay diferencias", afirmó. El video, de casi nueve minutos de duración, da paso a una sucesión de momentos destacados del presidente, de sus populares conferencias de prensa y de instantes compartidos con los mexicanos.

También se muestran sus recorridos por el país durante la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. "Me tocó a mí iniciar la transformación del país, porque una decadencia no se puede enfrentar, si no es con una transformación, con un cambio de régimen. Con el impulso del pueblo", se le escucha decir.

Y concluyó: "Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatros vientos: 'Misión cumplida'. Me voy a Palenque [Chiapas] y les dejo mi corazón ¡Muchas gracias!".

"Ideales y principios"

José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, también usó las redes para homenajear a su progenitor y adjuntó dos imágenes: una del presidente y su esposa fallecida, Rocío Beltrán Medina, y otra de padre e hijo delante del retrato del mandatario, realizado por el pintor Jorge Ermilo Espinosa y que se encuentra en el Palacio Nacional.

"La Cuarta Transformación es una realidad palpable en la vida de millones de mexicanos. Mi padre es un hombre que sabe quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos de caminar como nación", escribió.

Asimismo, consideró que los "ideales y principios" de López Obrador "se extienden más allá de su mandato". "Queda en el corazón de quienes creen en un mundo más justo, libre, soberano, igualitario y fraterno. Gracias, papá, por todo lo que has dado", puntualizó.

López Obrador cierra así su sexenio y todo queda listo para la posesión de Claudia Sheinbaum, quien este martes asumirá como la primera presidenta de México.

López Obrador aseguró que México cambió

Luego de seis años de gestión donde hubo un cambio radical en la forma de hacer política en México, este lunes 30 de septiembre el presidente de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció su última rueda de prensa como mandatario de ese país.

Muy temprano el presidente saliente de México compartió con los medios de comunicación momentos emotivos pues aseguró que en su gestión México cambió para ser ahora más humano y soberano, afirmando que los mexicanos son un pueblo hermoso y luchador para el cual gobernó con orgullo y amor.

Datos y estadísticas de su gestión

La Conferencia de Prensa estuvo llena de estadísticas sobre la gestión del gobierno de AMLO: "Ya comenzó el censo para entregar en 15 mil viviendas que fueron las afectadas apoyos de manera directa, esto por lo que corresponde al día de hoy", aseguró López Obrador refiriéndose a las familias afectadas ante el paso del huracán John.

Además, otro dato importante que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la disminución del robo de combustible, mejor conocido como huachicol, el cuál se redujo hasta 98 por ciento en relación a 2018. Este tema resulta muy controversial y delicado en México debido al gran movimiento de dinero que implica la demanda del combustible.

Solo como ejemplo del impacto en dinero sobre esta estadística, la labor del Estado mexicano para frenar el robo de huachicol representó una reducción de 342 mil 932 millones de pesos, asegurando Obrador que esa cifra "es más de lo que costó la construcción de la Refinería de Dos Bocas", expresó.

Cada Conferencia de Prensa que ofrecía López Obrador resultaban muy polémicas pero también muy vistas o seguidas, y en esta última cita del presidente, la siguieron más de 160 mil personas a través del enlace enlace en vivo.

Con información de Actualidad RT / El Universal / Radio Miraflores.