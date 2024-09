Petro asegura que él y Lula no reconocerán a Maduro si no presenta las actas

Credito: Web

26-09-24.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles en una entrevista a CNN que tanto él como su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no reconocerán el triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio en Venezuela si no presenta las actas que certifiquen su victoria.



“Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, indicó.



Petro también afirmó que la sociedad venezolana “de todos los bandos” no tuvo libertad para participar en las elecciones presidenciales de julio.



El comentario se refiere tanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no permitir la participación en el proceso de la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, pero también al Gobierno “porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”.



“El proceso previo a los comicios fue erróneo”, precisó. “Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres no ocurrió”.



El presidente de Colombia, quien está de visita en Nueva York con motivo de la 79º Asamblea Anual de la ONU, cree que la situación de Venezuela mantiene “entrampados” a todos los actores.



“Tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y a un gobierno que no dejó ver las actas, no pueden legitimar las elecciones pero que está en el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, explicó.



Con información de CNN