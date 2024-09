EEUU: estudiantes propalestinos de la Universidad de Columbia le gritan a Hilary Clinton "revolución intifada"

Nuevas protestas propalestinas en la Universidad de Columbia

8 de septiembre de 2024.- Los estudiantes de la Universidad de Columbia regresaron al campus esta semana bajo el espectro de las protestas masivas que perturbaron la vida universitaria el semestre pasado. Pero mientras continúan las acciones contra la guerra de Gaza, los primeros días de clase no mostraron mucho del caos del año escolar pasado .



El miércoles, un grupo de unos 30 estudiantes se reunieron para una sentada de protesta frente a una clase que Hillary Clinton imparte en el edificio de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, coreando “revolución intifada” y “los sionistas no son bienvenidos aquí”.



“Clinton es una política que se ha beneficiado a costa del sur global”, dijo una de las manifestantes en un discurso. La seguridad del campus le pidió brevemente que bajara el volumen, pero se permitió que la protesta continuara. También había tres contra los manifestantes, de pie en silencio con banderas israelíes sobre los hombros mientras sostenían un cartel de rehenes.



El día anterior, el primer día de clases, un grupo de 50 estudiantes ataviados con pañuelos tipo keffiyeh marcharon en un círculo cerrado frente a las puertas del campus en la calle Broadway de Manhattan, formando una línea de piquete e instando a los estudiantes y al personal docente a boicotear las clases. Dos estudiantes fueron arrestados y luego liberados.



Detrás de la protesta, muchos más estudiantes hacían fila para escanear sus tarjetas de identificación para ingresar al campus, una nueva medida de seguridad diseñada para limitar la entrada al personal, los estudiantes o los visitantes previamente concertados. Seguridad privada montaba guardia en cada punto de entrada.



Una vez dentro, los estudiantes comieron helado gratis repartido por Katrina Armstrong, la presidenta interina de la universidad, mientras disfrutaban del sol de verano en el césped.



En el campus quedan pocos restos de las protestas de la primavera pasada . Se han colocado vallas negras alrededor de los espacios verdes y una nueva placa indica que está prohibido “acampar”.



Arya Kaul, estudiante de segundo año, describió el ambiente “solemne” que reina en el campus. “Se supone que es un campus abierto, [pero] estás mucho más atrapado… justo en medio de la ciudad de Nueva York”, dijo.



El martes por la mañana, alguien salpicó con pintura roja la gran estatua del Alma Mater que se encuentra afuera de la Biblioteca Low. La limpieza se llevó a cabo en cuestión de horas.



La presidenta anterior de la universidad , Minouche Shafik, renunció este verano en medio de críticas por su manejo de las protestas en el campus, en las que más de 100 estudiantes fueron arrestados en abril. La mayoría de los arrestos se produjeron cuando los agentes del Departamento de Policía de Nueva York desalojaron Hamilton Hall , donde los manifestantes se habían atrincherado, y el campamento de tiendas de campaña en el césped de afuera.



Los manifestantes estudiantiles –agrupados en gran medida en una coalición llamada Columbia University Apartheid Divest– exigen que la universidad revele su cartera de inversiones y desinvierta en empresas que se benefician “del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”. Entre los ejemplos se incluyen fabricantes de armas y empresas tecnológicas con vínculos u operaciones en Israel, como Amazon, Google, Lockheed Martin y otras.



Pero aunque las tensiones no han llegado a su punto álgido este semestre, están ardiendo. Las furgonetas de doxing financiadas por el grupo de derecha Accuracy in Media han vuelto a aparecer en el exterior de la universidad, con los nombres y rostros de los manifestantes bajo el lema “Los principales antisemitas de Columbia”.



Los críticos de las manifestaciones, incluidos algunos estudiantes judíos, han denunciado el antisemitismo por parte de los manifestantes, que han rechazado las acusaciones y afirman que su objetivo es el Estado israelí y las instituciones que lo apoyan. Tras las protestas, el grupo de trabajo sobre antisemitismo de Columbia encontró recientemente una “necesidad urgente” de cambio y pidió a la universidad que exigiera formación sobre antisemitismo e islamofobia a los nuevos estudiantes.



En un correo electrónico a los estudiantes esta semana, Armstrong dijo que el comité de reglas de conducta de la universidad estaba trabajando para "apoyar el compromiso de la Universidad con la libertad de expresión mientras identifica posibles violaciones de conducta".



Las pautas de protesta revisadas requieren que los organizadores informen a la universidad sobre cualquier protesta programada, prohibiendo cualquier manifestación que represente “una amenaza genuina de acoso” o “inhiba sustancialmente los propósitos principales” del espacio universitario.



“Esperamos que se infrinjan estas reglas”, dijo el mes pasado Richard Smiley, profesor de anestesiología y miembro del comité de reglas. “Pero, dados los acontecimientos del año pasado, nos pareció importante establecer pautas muy claras sobre cómo juzgar”.



Los expertos en libertad de expresión han expresado su alarma por la proliferación de restricciones en los campus universitarios estadounidenses. Las nuevas normas de Columbia representan una “estrategia de mano dura” con algunas “políticas bastante restrictivas”, dijo Laura Beltz, directora de reforma de políticas en la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (Fire).



"Me preocupa que los estudiantes puedan verse disuadidos de expresarse libremente en el campus", explicó, anticipando un "efecto paralizador" en Columbia y otros lugares.



A pesar de la relativa calma, algunos estudiantes están preocupados por lo que está por venir.



“Los profesores no tenían un plan para los exámenes finales [la primavera pasada] ”, dijo Jiaqi Yuan, una estudiante de posgrado. Los exámenes del año pasado se cambiaron en el último minuto para ofrecer un modelo remoto , y algunos se pospusieron . “Los estudiantes estudian mucho… y no quieren problemas de programación como el año pasado”, agregó.



Aunque los organizadores no han anunciado sus planes, han prometido continuar con sus protestas.



El jueves, los Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina publicaron una declaración estudiantil anónima que decía: “Incluso después de haber sido brutalizados y arrestados, eso nunca será suficiente para mantenernos en silencio cuando ocurre un genocidio.



“Cuando hay personas que pierden la vida sólo por ser palestinas, lo mínimo que puedo hacer es utilizar mi voz, lo cual está dentro de mis plenos derechos”.