Uruguay: multitudinaria marcha para recordar 30 años de la “masacre del Filtro”

Un año más se celebró la marcha en memoria de los incidentes ocurridos el 24 de agosto de 1994, cuando se dieron los enfrentamientos entre la policía y manifestantes de izquierda a las afueras del hospital Filtro que se agruparon en apoyo a tres presos de ETA que estaban a punto de ser extraditados a España. El enfrentamiento, señalado mayoritariamente como un "atropello criminal policial", terminó con el asesinato del joven Fernando Morroni y de Roberto Facal.

Bajo el lema "Harra eta herri, solidaridad y rebeldía, piedra y pueblo", numerosas personas se acercaron al Obelisco desde donde partió la marcha hacia el ex hospital Filtro. Durante el recorrido, se fueron pasando audios de testimonios de personas que estuvieron esa noche fuera del hospital.

"Desde el 19 de agosto, la gente comenzó a movilizarse y a reunirse, conmovida de tres hombres que preferían morir antes que ir a las cárceles de su país", contó uno de los testigos.

Encabezando la marcha, y a bordo de un vehículo por su avanzada edad, dijo presente Norma, la madre de Fernando Morroni.

Al llegar al hospital, Norma recibió un cálido recibimiento y una cuerda de tambores le dedicó una pieza. "La noche que me hijo murió, estos tambores sonaron toda la noche", dijo con la voz quebrada y repitió "gracias" muchas veces a todos los presentes.

Los manifestantes llevaban banderas vascas, palestinas y uruguayas, mientras gritaban consignas exigiendo que se acabe la impunidad y la represión policial.

Entre los manifestantes, había decenas de carteles, entre los que estaban los que llevaban impresas las caras de Morroni, junto a la leyenda "presente" y la de Roberto Facal, con el mismo texto.

Se escucharon en los parlantes historias de personas que quedaron gravemente heridas —la de una persona que perdió un ojo, otro cuya herida en el intestino le dejó secuelas de por vida— y un mensaje político: "La gente estaba conmovida por la soledad de tres hombres que preferían morir antes de ir a las cárceles de su propio país".

A su vez, estuvieron presentes varios sindicatos. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) puso un camión y se vieron flamear las banderas de la Federacion De Estudiantes Universitarios Del Uruguay (FEUU) y las del sindicato del taxi.

Más allá de algunos momentos puntuales en los que hubo cánticos contra "el capital" y la policía, y en favor de la memoria y la justicia, fue una marcha cuyo sonido ambiente eran las conversaciones entre los manifestantes. Muchos de ellos, asombrados por la predisposición y entereza —según decían— de la madre de Morroni, que lideraba la marcha.

Hubo tres momentos que concitaron la atención del público, antes de la llegada al Hospital Filtro. La primera, fue a la altura de Bulevar Artigas y Monte Caseros, donde hay una placa en la que la Policía de Montevideo recuerda al comisario Luis Pardeiro y otro policía de Guardia Civil "caídos" en ese lugar "en acto de servicio" en 1932. Mientras uno de los líderes de la marcha leía un texto que afirmaba que "en la década de 1930, al comisario Pardeiro, se había hecho conocido por sus métodos de tortura a presos y detenidos, en especial a aquellos que luchaban por otro mundo sin explotador y explotado", personas tiraron bombas de pintura a esa placa.

durante el recorrido, hubo dos instituciones que presentaban vallas para evitar que alguien se acerque: el Sanatorio Juan Pablo II y Instituto Militar de Estudios Superiores. Fue en este último lugar que se volvió a generar expectativa entre los manifestantes.

En el predio militar había policías custodiando la entrada y hubo militares que, tras las rejas del lugar, se asomaron a ver. Así, comenzaron a entonarles cánticos donde los llamaban "asesinos de los pobres" y "alcahuetes de los ricos".

Cantante vasco, Fermín Muguruza.

Una vez que la multitud llegó al centro de salud Enrique Claveaux, ex Hospital Filtro, se leyó la proclama de esta convocatoria. "Nos dijeron ’estos vascos son terroristas’ y este pueblo no les creyó y multitudes manifestaron la solidaridad", apuntaron.

"Nosotras y nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Estamos del lado del amor. (…) Seguimos caminando con esta memoria viva, por todas y todos los compañeros detenidos desaparecidos, presas y presos. Los asesinatos del Filtro son delitos de lesa humanidad", sentenciaron.

En la marcha se repartieron panfletos que invitan a "votar en blanco" en las elecciones presidenciales de octubre, "por una seguridad social pública sin AFAP.

"Los trabajadores estamos hartos de ajustes, cesantías y pronunciada decadencia social, no encontramos respuestas políticas con el reformismo en cualquiera de sus variantes", agrega el escrito.

Una vez en el escenario se alzaron pancartas, alli estaban Norma Morroni, Aratz Estonba de la organización vasca Askapena e Irma Leites, de la Plenaria por la Memoria.

Las reivindicaciones fueron de distintos tipos, desde la insistencia del representante del sindicato de la pesca para echar al sindicato policial del PIT-CNT por considerar que "no son trabajadores", hasta el pedido unánime de "terminar el genocidio en Palestina".

Una de las encargadas de leer la proclama fue Irma Leites, quien apuntó: "Nosotras y nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Estamos del lado del amor. (…) Seguimos caminando con esta memoria viva, por todas y todos los compañeros detenidos desaparecidos, presas y presos. Los asesinatos del Filtro son delitos de lesa humanidad"

"Nos dijeron ’estos vascos son terroristas’ y este pueblo no les creyó y multitudes manifestaron la solidaridad", sostuvo.

La última en tomar la palabra fue Morroni, quien entre algún chiste e intento de permanecer de pie, pidió por la gente que, dijo, "está muerta de hambre y parece que el presidente que no lo ve". "Y eso que el papá (Luis Alberto Lacalle Herrera) cambió las camionetas y el auto para los gringos por los tres vascos que se llevaron, eso se tiene que seguir sabiendo. No nos olvidemos de Waldemar Rosa Ruíz, el asesino de Fernando Morroni", afirmó.

Al final, centenares de personas bailaron al ritmo del artista vasco Fermín Muguruza y la banda uruguaya 4 pesos de propina.