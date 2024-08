EEUU: Reserva Federal iniciará recortes de tasas de interés

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU Credito: Agencias

24 de agosto de 2024.- "Ha llegado el momento" de recortar las tasas de interés, ya que "los riesgos al alza para la inflación han disminuido, y los riesgos a la baja para el empleo han aumentado", dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, en su discurso de apertura en la conferencia económica anual en Jackson Hole, Wyoming.



Con la inflación en ruta de ser controlada y el mercado laboral enfriándose en la mayor economía del mundo, la Fed está lista para empezar a reducir su tasa de interés clave de su actual rango de 5.25-5.5 por ciento, en el que permanece desde hace más de un año, el punto máximo en un cuarto de siglo.



"Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección del viaje es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan recibiendo, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos", indicó Powell en el tan esperado discurso en el encuentro anual de banqueros centrales, organizado por la Fed de Kansas City.



En referencia a los dos objetivos que el Congreso le ha encomendado a la Fed –mantener controlada la inflación y estimular el empleo– Powell aseguró que su "confianza ha crecido en que la inflación está en un camino sostenible de regreso a 2 por ciento", después de haber aumentado a su punto máximo de 7.1 por ciento, a raíz de la pandemia de covid-19, el mayor nivel inflacionario en 40 años.



La medición de referencia de la Fed para vigilar la inflación, el índice de precios de los gastos de consumo personal, se ubica en una tasa anual de 2.5 por ciento. En tanto, la tasa de desempleo es de 4.3 por ciento, nivel que los funcionarios de la Reserva Federal consideran consistente con una inflación estable a largo plazo.



Si bien Powell dijo que el salto de casi un punto porcentual en la tasa de desempleo durante el año pasado se debió en gran medida al aumento de la oferta laboral y la desaceleración de las contrataciones, no al aumento de los despidos; también fue enfático en que la Fed busca evitar una mayor erosión.



Powell no dijo cuándo empezarán los recortes a las tasas o qué tan grandes serán, pero se tiene previsto que la Fed anuncie una modesta reducción de un cuarto de punto en su tasa de referencia cuando se reúna a mediados de septiembre.



Hacia un nuevo capítulo



Los comentarios de Powell son lo más cerca que probablemente estará de declarar la victoria sobre el brote de inflación que sacudió la economía mundial al comienzo de la pandemia de covid-19.



El rápido aumento de los precios llevó a la Fed a aumentar su tasa de referencia desde el nivel cercano a cero, en marzo de 2022, hasta el rango actual de 5.25-5.5 por ciento, en el cual se ha mantenido durante más de un año, incluso cuando la economía desafió las frecuentes predicciones de recesión. La inflación descendió y el crecimiento económico continuó: los ingredientes de un "aterrizaje suave" de libro de texto, con los recortes de tasas ahora a punto de comenzar.



El presidente de la Fed dijo también que si bien la economía estadunidense sigue creciendo a un ritmo sólido, los recortes de tasas deberían mantener el crecimiento y sostener la contratación, que se ralentizó el mes pasado.



El crecimiento continuo de la economía podría impulsar la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris, incluso cuando la mayoría de los estadunidenses se declaran insatisfechos porque los precios en promedio siguen muy por encima de su nivel prepandemia.



El ex presidente Donald Trump ha argumentado que la Fed no debería recortar los tipos tan cerca de las elecciones, pero Powell ha subrayado en repetidas ocasiones que el banco central tomará sus decisiones con base en los datos económicos, sin tener en cuenta el calendario político.