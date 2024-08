Argentinos exigen expulsión de diputados oficialistas por visita a genocidas encarcelados

Organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, nietos recuperados, jubilados, militantes y autoconvocados también participaron en la cita

21 de agosto de 2024.- La visita de los legisladores a la cárcel no fue un hecho aislado, sino un proceso que tiene como objetivo la presentación de un proyecto de ley para liberar a los genocidas.



Decenas de argentinos se reunieron este martes a las afueras del Congreso para exigir la expulsión de varios legisladores del partido político La Libertad Avanza, en el Gobierno con Javier Milei, quienes el pasado 11 de julio visitaron a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la más reciente dictadura militar.



Bajo la consigna «Nunca más es nunca más. Fuera los diputados negacionistas del Congreso Nacional», las personas pidieron que las sanciones sean aplicadas a los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.



La diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, quien también exige respuestas, aseguró que solicitará este miércoles a la Cámara que los diputados sean suspendidoshasta tanto se resuelva la sanción disciplinaria que corresponde.



Marziotta afirmó “Recuperamos nuestra democracia hace 40 años, en ese proceso fueron 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos que perdimos y seguimos buscando a los hijos y nietos que todavía no recuperaron su identidad”.



Asimismo, agregó “Con nuestra historia nosotros no podemos permitir que dentro de la casa de la democracia haya diputados negacionistas de la dictadura”.



Gisela Marziotta ya había presentado un proyecto para expulsar a los seis diputados, pero no tuvo el acompañamiento del resto de los bloques para incorporarlo al temario de la sesión del pasado 7 de agosto.