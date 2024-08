Decenas de países y la Unión Europea (UE) piden “verificación imparcial” de las actas escrutinios en Venezuela

UE-declaración conjunta sobre Venezuela Credito: X

17-08-24.-Decenas de países y la Unión Europea (UE) emitieron este viernes una declaración conjunta sobre Venezuela en la que pidieron una “verificación imparcial” de las actas escrutinio de las de escrutinio de los comicios presidenciales del 28 de julio, al tiempo que reclamaron el cese de la represión.



El manifiesto fue suscrito por Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido​, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay y la Unión Europea, hace un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela.



“En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas”, señalan en la misiva.



“La aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones. Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación”, exigen las decenas de países.



En ese sentido, rechazaron la represión contra manifestantes “y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición”.



Del mismo modo, la coalición de países pidieron que se permita el regreso “urgente” a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, que “se garanticen las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato”.



Las naciones instaron al Gobierno venezolano a cumplir “con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina, retirarse de forma segura del territorio venezolano”.



En relación a los comicios, los Estados recordaron al CNE que aún no presentan las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados. Al mismo tiempo, destacaron que más del 80% de las actas electorales digitalizadas y publicadas por la oposición arrojan un resultado distinto.



“En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024”, advierten, reseñó Monitoreamos.



“Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política que, de acuerdo con informes de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”, manifiestan.



Finalmente, los países se comprometieron a “apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad”.

