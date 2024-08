Japón: Primer Ministro Fumio Kishida presentará su renuncia en el mes de septiembre

14 de agosto de 2024.-El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha dicho que no se presentará a la presidencia de su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el próximo mes, una decisión que resultará en el nombramiento de un nuevo líder de la cuarta economía más grande del mundo, informó El Guardian en una nota de prensa.



Kishida, que ha estado luchando contra bajos índices de aprobación y un dañino escándalo de recaudación de fondos, dijo que dimitiría como líder del PLD en septiembre y dijo a los periodistas el miércoles que el partido necesitaba una “contienda abierta para promover el debate”.



Su decisión pone fin a un mandato de tres años marcado por el escándalo, el aumento del coste de la vida y un gasto récord en defensa.



"En esta elección presidencial, es necesario mostrarle a la gente que el PLD está cambiando y que el partido es un nuevo PLD", dijo Kishida, de 67 años, en una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro.



“Para ello son importantes unas elecciones transparentes y abiertas y un debate libre y vigoroso. El primer paso más obvio para demostrar que el PLD cambiará es que yo me haga a un lado”.



La decisión de Kishida desencadenará una contienda para reemplazarlo como presidente del partido, y el ganador seguramente será aprobado como primer ministro por el parlamento controlado por el PLD.



Su sucesor enfrentará una creciente incertidumbre internacional, la elección de un nuevo presidente estadounidense y, en el país, una creciente preocupación por la crisis del costo de vida.



También tendrán que poner fin a un escándalo de recaudación de fondos que se convirtió en un punto focal de la ira pública a principios de este año y generó dudas sobre la capacidad de Kishida para llevar al PLD a la victoria en las próximas elecciones a la cámara baja.



El escándalo se centró en más de 80 legisladores del PLD que habían desviado ganancias no declaradas de la venta de entradas para reuniones del partido hacia fondos para sobornos. Si bien 39 parlamentarios fueron castigados, Kishida eludió la sanción a pesar de las pruebas de que su propia facción también había reportado menos ventas de entradas, lo que dio lugar a acusaciones de doble rasero.



Entre los nombrados como posibles sucesores se encuentran Shigeru Ishiba, un exsecretario de Defensa centrista, y Taro Kono, el extravagante ministro digital.



La carrera por la presidencia del PLD también podría incluir candidatas mujeres, lo que plantea la posibilidad de que Japón tenga una mujer como primera ministra por primera vez.



El ultraconservador ministro de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, y el exministro de Asuntos Internos, Seiko Noda, se enfrentaron a Kishida en la carrera por el liderazgo del partido de 2021 y podrían decidir presentarse nuevamente, aunque no está claro si alguno de ellos podrá asegurar el puesto. el apoyo de al menos 20 legisladores, el número necesario para entrar en la carrera.



También se ha mencionado como posible candidato a la ministra de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa.