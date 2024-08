Trabajadores de la prensa bonaerense reclaman salarios justos con un paro de labores

Periodistas marchan en Argentina

14 de agosto de 2024.- La jornada de cese de tareas y movilización se da en el marco del refuerzo del plan de lucha por la negociación del salario con campañas públicas y movilizaciones.



Los trabajadores de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizan un cese de tareas de tres horas durante la jornada de este miércoles, seguido de una movilización en reclamo de negociación salarial que les permita pagar sueldos dignos por encima de la canasta básica y que salden las deudas con sus trabajadores.



El reclamo se dirige a los medios de la Asociación de Editores de Diarios de la ciudad de Buenos Aires (AEDBA) ya que «a partir de que SiPreBA conquistó la personería gremial y el legítimo derecho a negociar los salarios en paritarias, AEDBA ha intentado sistemáticamente bloquear la posibilidad de alcanzar acuerdos colectivos».



En ese sentido, aducen que «primero, judicializó el otorgamiento de la personería buscando que no se hiciera efectiva. Ahora, ningunea la instancia de paritarias, no firma los acuerdos y no asiste a las audiencias en Trabajo».



Según AEDBA, «todo con común denominador: pagar sueldos de pobreza (y en algunos casos, de indigencia), ajustar a costa de quienes trabajan en sus medios y denigrar nuestro oficio para utilizarlo a su conveniencia».



Asimismo, puntualizan que «la jornada de cese de tareas y movilización se da en el marco del refuerzo del plan de lucha por la negociación en paritarias con campañas públicas y movilizaciones que trabajadores de prensa nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) votaron el pasado sábado 3 de agosto».



Citan que, entre las resoluciones que aprobaron en la asamblea, decidieron ratificar el pliego del plenario general y lo presentado por los representantes paritarios en las audiencias de prensa escrita, radial y televisada; realizar una campaña pública de denuncia sobre la Asociación de Editores de Diarios de la ciudad de Buenos Aires (AEDBA) y su constante búsqueda de bloquear la negociación salarial colectiva; y apoyar las decisiones de las Comisiones Internas y las medidas en los medios con incumplimientos salariales, como Radio Continental, Grupo Perfil, Página/12, Grupo Crónica y Diario Popular».



El comunicado expresa, por otra parte, que «desde el SiPreBA exigimos salarios por encima de la canasta básica en toda la actividad, recomposiciones acordes a la inflación que recuperen lo perdido en períodos previos y que reduzcan en el corto plazo la brecha respecto de la línea de pobreza, sobre todo en el caso de las escalas más bajas».



Por último, instan «a todas las empresas de medios de nuestro sector a saldar sus incumplimientos como empleadores y pagar las obligaciones salariales en tiempo y forma. Y, a su vez, sostenemos la organización, la unidad y la lucha contra el ajuste dentro del campo de la comunicación y la cultural, así como con todo el movimiento sindical, social y de derechos humanos».