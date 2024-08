Franja de Gaza: 142 personas muertas y 105 heridas por ataques israelíes durante las últimas horas

La mayoría de las víctimas de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza son mujeres y niños

12 de agosto de 2024.- Un total de 142 personas muertas y 105 heridas, fue el saldo de la incursión militar israelí en la Franja de Gaza este domingo, según reporta el Ministerio de Salud palestino.



Autoridades sanitarias locales confirmaron que, en las últimas 48 horas, el número de palestinos muertos por el ataque israelí desde el 7 de octubre ha aumentado a 39 897 víctimas mortales, con otras 91 152 personas heridas.



De acuerdo con la fuente, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.



Medios de prensa aseguran que los servicios de emergencia siguen sin poder llegar a muchas víctimas y cadáveres atrapados bajo los escombros o esparcidos por las carreteras de todo el enclave devastado por la guerra.



Fuerzas de ocupación israelíes obstruyen el movimiento de las ambulancias y los equipos de defensa civil, lo cual imposibilita llegar a un número mayor de víctimas.



Hamás exige un plan para implementar acuerdos



Recientemente el movimiento de resistencia palestina Hamas exigió a los mediadores de Catar y Egipto la presentación de un plan para implementar lo acordado el 2 de julio, en lugar de entablar nuevas negociaciones sobre el alto al fuego o el intercambio de prisioneros con Israel.



Según su comunicado, su demanda surge a la luz de la flexibilidad y la positividad demostrada por el movimiento para alcanzar los objetivos e intereses del pueblo palestino, y detener el genocidio contra él.



Prueba de ello es que Hamas aceptó la propuesta de los mediadores el 6 de mayo y acogió con satisfacción el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden y la Resolución No. 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto.



“Nosotros y los hermanos mediadores en Egipto y Catar somos conscientes de las verdaderas intenciones y posiciones de Israel y su primer ministro, pero el movimiento respondió a la reciente propuesta el 2 de julio de 2024”, acotó el texto.



Tras aquel intercambio, la entidad de ocupación respondió con nuevas condiciones, no presentadas durante todo el proceso de negociación, y procedió a intensificar su agresión contra el pueblo palestino y a cometer más masacres, denunció Hamás.

Continúan labores para identificar víctimas de bombardeo en una escuela de la Franja de Gaza



Fuentes sanitarias indicaron este lunes que al menos 75 cuerpos fueron identificados de entre los 93 palestinos fallecidos el sábado en un bombardeo israelí de una escuela en la Franja de Gaza, mientras que la identificación del resto continúa.



“Hubo 93 muertos en la escuela al-Tabi'een”, entre ellos “11 niños y seis mujeres”, y “75 fueron identificados y tenemos sus nombres”, afirmó el portavoz de la Defensa Civil palestina, Mahmud Basal.



Según declaró “los otros no fueron identificados ya que los cuerpos están en pedazos, otros quedaron calcinados en el bombardeo”, precisó.



El doctor Amjad Aliwa, del hospital Al Ahli que recibió a las víctimas de ese ataque, confirmó este balance. “Aún hay cuerpos demasiado dañados para ser identificados. Además, las familias han sido desplazadas hacia el sur y no pueden identificar a sus allegados”, explicó.



El ejército israelí anunció el lunes que había “identificado hasta ahora a 31” combatientes de Hamás y de Yihad Islámica, dos movimientos armados de la Franja de Gaza, “eliminados” en el ataque del sábado de la escuela que albergaba a desplazados, que generó la condena de numerosos países.