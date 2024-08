Bangladesh: Jefe del Tribunal Supremo renuncia tras ultimátum de los estudiantes movilizados

10 de agosto de 2024.- El jefe del Tribunal Supremo de Bangladesh anunció su renuncia después de que una multitud de estudiantes exigiera con protestas la salida del máximo magistrado del país, sumergido en una crisis institucional tras la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina.



"Hay algunas formalidades para la renuncia. Una vez que las haya cumplido, enviaré mi carta de renuncia al presidente Mohammed Shahabuddin esta tarde", dijo a los periodistas el juez Obaidul Hassan, que precisó que su dimisión es en beneficio de todos los integrantes de la corte.



Consultado sobre si otros jueces de la Corte Suprema también renunciarán, el jefe judicial respondió: "Esa sería su decisión", recoge el diario bangladesí Daily Star.



Centenares de estudiantes se concentraron en las afueras de la sede del máximo tribunal para dar un ultimátum a los jueces, a quienes acusan de intentar un golpe judicial para restituir a la exmandataria conocida como «la dama de hierro» de Bangladés, que controló el poder de manera autoritaria por 15 años.



Según los manifestantes, Hassan representa la influencia de la mandataria obligada a renunciar el pasado lunes tras semanas de protestas antigubernamentales, que fueron fuertemente reprimidas y derivaron en enfrentamientos que dejaron al menos 400 muertos, según el balance de EFE.



"Ya habíamos pedido anteriormente al presidente del Tribunal Supremo que dimitiera. Si se posiciona contra los estudiantes y el pueblo y los provoca, tendrá que enfrentarse a terribles consecuencias", dijo esta mañana en una declaración el coordinador del movimiento estudiantil contra la discriminación, Abdul Hannan Masood.



El regreso de los estudiantes a las calles, tras días de aparente calma y la designación de un gobierno interino dirigido por el premio nobel de la Paz Muhammad Yunus, se debe a que "los jueces de Hasina querían dar hoy un golpe judicial dando la impresión de que ella no había dimitido", aseguró a EFE el manifestante Sabit Hasan, estudiante de Notre Dame College de Daca.



"Estos jueces parciales deben dimitir. Mientras no renuncien seguiremos protestando", añadió.



Las protestas de esta jornada ocurren después de que el hijo de la exmandataria, Sajeeb Wazed, asegurara que Hasina no ha renunciado formalmente, y sugiriera su posible regreso al país.



Aunque el Supremo validó este sábado al Gobierno interino que tomó juramento hace menos de 48 horas, la corte había convocado para hoy una reunión plenaria de los jueces que los manifestantes interpretaron como irregular.