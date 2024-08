OEA no logra votos para resolución que exigía a Venezuela publicar actas de votación

Credito: Web

01-08-24.-Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzaron este miércoles el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar "de inmediato" las actas de las elecciones del pasado domingo.



La ausencia de México y varios países del Caribe de la sesión, sumada a la abstención 11 países, incluyendo Brasil, Colombia y Bolivia, llevó a que no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el documento en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.



Previo a la votación, a puerta cerrada, los representantes de los países miembro de la OEA estuvieron negociando por más de 5 horas el texto del documento.



La clave del resultado de la votación yace ahí, en los desacuerdos que hubo en estas conversaciones.



Según contaron durante la propia sesión algunos embajadores, las tensiones se generaron por una frase en la resolución que pedía que se llevara a cabo una "verificación integral" de los resultados "en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados".



A su vez, el lenguaje de este artículo aseguraba que la petición de verificar los resultados había sido hecha ya por "los actores políticos venezolanos relevantes"



Los países que se abstuvieron en la votación pidieron retirar este artículo para dar su apoyo a la resolución, según contó a EFE una fuente diplomática.



Ante este pedido, indicó la fuente, Panamá y Perú se opusieron, "bloqueando una negociación" y pidiendo el voto para la resolución, que inicialmente se buscaba aprobar con unanimidad.



Previo a la sesión del Consejo, el presidente panameño, José Rául Mulino, adelantó que su país no iba a avalar una resolución que no fuera "integralmente útil" para llegar a una "real solución" a la situación en Venezuela.



Cálculo diplomático



La abstención de Colombia generó una ola de críticas internas por parte de expresidente y políticos colombianos, que acusaron al Gobierno de Gustavo Petro ser "cómplice" de un "fraude" electoral en Venezuela.



El embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas, señaló durante la sesión que la decisión abstenerse en la votación se consultó con Cancillería de Colombia y se debió a dudas sobre la propia OEA.



Vargas aseguró que tras las declaraciones ayer del secretario general, Luis Almagro, donde pidió que Maduro aceptara una "derrota" en las elecciones, "es complejo presentar a la OEA" como un organismo "imparcial".



A su vez, aludió al hecho de que Venezuela no tiene representación en la OEA, después de que el país presentara en 2017 su solicitud para salir del organismo.



El Gobierno de Colombia, que ha jugado un papel clave de mediador en la crisis política venezolana, ha urgido públicamente a Venezuela a que se permite un escrutino "transparente" de los comicios, que incluya "conteo de votos, actas" y veeduría internacional.



Y es que, según explicó a EFE una fuente cancillería colombiana, el Gobierno de Gustavo Petro está dialogando junto con México y Brasil "para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política".



EEUU cambia el tono y reconoce una victoria "irrefutable" de González



También durante la sesión de la OEA, el encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que existe evidencia "irrefutable" para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.



El diplomático exhortó tanto a Maduro como a los demás países del "mundo" a reconocer la victoria González, respaldando la validez de las actas de votación publicadas por la oposición en una página web.



La información que el antichavismo publicó contradice la versión del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que dio una la victoria a Maduro en la madruga del lunes con el 51 % de los votos.



El CNE, sin embargo, no ha mostrado las actas de totalización, algo que le ha exigido tanto la oposición como la ciudadanía en multitudinarias protestas y parte de la comunidad internacional.



A la resolución de hoy votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay.



Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.



No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente del organismo desde hace tiempo.

