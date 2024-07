Trabajadores argentinos realizarán paro el 7 de agosto

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, Rodolfo Aguiar

31 de julio de 2024.- El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, Rodolfo Aguiar, confirmó hoy la celebración el 7 de agosto de un paro nacional que mostrará la unidad de organizaciones sindicales, sociales, religiosas y de derechos humanos.



En declaraciones a Radio 10, Aguiar afirmó que la protesta dará inicio a la segunda etapa de resistencia frente al gobierno de Javier Milei y tendrá lugar en el día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo.



“Tenemos un país distinto al del año pasado. Le destrozaron la vida a la gente. Ya se le terminaron las excusas al Ejecutivo. Decían que la oposición no les quería votar los proyectos en el Congreso, pero ya fue aprobada la Ley de Bases y está vigente el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Sin embargo, recrudecen la crisis”, señaló.



De una recesión pasamos a una depresión de la economía. la caída es más profunda y persistente. Hay un 55 por ciento de pobreza y un 17 de indigencia. En siete meses, 178 mil puestos de empleo fueron destruidos y la mayoría de los argentinos están endeudados. Cayeron las ventas y los medicamentos no se pueden comprar. En el Estado cierran organismos y nos despiden, denunció.



El dirigente sindical afirmó que por esos motivos será convocado el nuevo paro nacional “que permitirá romper con la tensa calma existente”.



La gente se da cuenta de que la destrucción del Estado que propone el presidente es la de todos. Cierran organismos, pero destinan 100 mil millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares) a la Secretaría de Inteligencia y aparece la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con una policía del pensamiento, destinada al ciberespacio. Quieren hacer en Argentina un Gran Hermano para espiarnos y perseguir a los que piensan distinto, comentó.



Hay un modelo represivo. Nos tocó sufrir los gases lacrimógenos y las balas de goma, y hay compañeros que todavía están presos. Estamos en un país donde los trabajadores y jubilados no tienen una vida digna, sino represión, añadió.