Irán informa que el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán

TEHERÁN, Irán 30 de julio de 2024.-— El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, dijo la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán la madrugada del miércoles, informaron agencias internacionales de noticias Prensa Asociada y CNN.



Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del asesinato, pero las sospechas recayeron inmediatamente sobre Israel, que ha prometido matar a Haniyeh y otros líderes de Hamas por el ataque del grupo contra Israel el 7 de octubre que mató a 1.200 personas y vio a unas 250 más tomadas como rehenes.



Haniyeh estaba en Teherán para asistir a la ceremonia de juramento del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el martes. Irán no dio detalles sobre cómo fue asesinado Haniyeh y la Guardia dijo que el ataque estaba bajo investigación.



Los analistas de la televisión estatal iraní inmediatamente comenzaron a culpar a Israel por el ataque.



El propio Israel no hizo comentarios de inmediato, pero a menudo no lo hace cuando se trata de asesinatos llevados a cabo por su agencia de inteligencia Mossad.



No hubo reacción inmediata por parte de la Casa Blanca. El aparente asesinato se produce en un momento precario, cuando la administración Biden ha tratado de presionar a Hamás e Israel para que acepten al menos un alto el fuego temporal y un acuerdo de liberación de rehenes.



El director de la CIA, Bill Burns, estuvo en Roma el domingo para reunirse con altos funcionarios de Israel, Qatar y Egipto en la última ronda de conversaciones. Por otra parte, Brett McGurk, coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y África del Norte, se encuentra en la región para mantener conversaciones con socios estadounidenses.